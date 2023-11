Corte pide negar tutela contra terna de mujeres que estudia el Consejo de Estado

La Corte Suprema de Justicia le pide al Consejo de Estado no acceder a las pretensiones de una tutela que elevó el magistrado y presidente de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia con la que pide tumbar la terna para elegir a la próxima fiscal general de la Nación.

El documento firmado por el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Gerson Chaverra argumenta que la mayoría de la sala plena tiene una postura distinta a la del magistrado Botero, por lo que no se debería considerar que se le esté vulnerando un derecho. Recordemos que el magistrado ha sostenido que la terna no debe estar conformada por solo mujeres y que se le vulnera su derecho al voto por ambos géneros para elegir a la próxima fiscal general.

La petición fue elevada luego de que el Consejo de Estado, tras solicitar una aclaración a la tutela que envió Botero, decidiera admitir para su estudio, con los nuevos argumentos y pruebas sustentadas por el magistrado.

Aún así la Corte no apoya su tesis y le pide al Consejo de Estado negar la tutela porque la aceptación de la terna fue producto de un ejercicio deliberatorio de la sala plena y por ende, la tutela no es el mecanismo idóneo: “de lo cual queda claro que la acción constitucional no es el mecanismo idóneo para controvertir las decisiones de la Corporación en ejercicio de sus funciones constitucionales”, dice el documento.