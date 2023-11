Trabajadores sexuales rechazan proyecto de ley que reglamentaría su labor

El Partido Comunes presentó al Congreso de la República un proyecto de ley con el que se busca regular el trabajo sexual en el país, una iniciativa que busca que quienes ejercen este oficio tengan un contrato laboral con todas las prestaciones de ley como cualquier trabajo formal, incluidas las vacaciones, primas, entre otras.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de Sigue La W la principal proponente del proyecto, la senadora Sandra Ramírez, de Comunes.

“El objetivo es dignificar una labor que se ha realizado históricamente en el país, que ha sido víctima de violencia, estigmatización, discriminación; un trabajo donde se violan los derechos humanos. Esto lo hacemos porque nos buscaron los sindicatos de mujeres que trabajan en este oficio, quieren ser escuchadas”, explicó la senadora.

Sin embargo, ahora las personas que ejercen este oficio se manifestaron en contra del proyecto, exponiendo sus cuestionamientos al respecto sobre este, siendo el principal, que han sido tenidos en cuenta muy poco para su elaboración.

Trabajadores sexuales se oponen al proyecto de ley

Fidelia Suárez, integrante de ASMUBULI-SINTRASEXCO, la asociación de personas trabajadoras sexuales, en diálogo con Sigue La W expuso su inconformismo en nombre de su comunidad.

“En ningún momento tuvieron en cuenta a la población que verdaderamente ejerce el trabajo sexual ni en Bogotá ni en todo el país, porque Colombia no es solo Bogotá (…) Esto es un proyecto donde me pidieron opinión cuando se hizo la ponencia, no estuve de acuerdo ni siquiera con el nombre, le pusieron ‘el flagelo de la prostitución’, nosotras en ningún momento somos víctimas de nada, somos mayores de edad con consentimiento propio”, aseguró.

El proyecto posteriormente fue cambiado a ‘Trabajo sexual es trabajo’, “esta ley no tiene técnica legislativa ni jurídica, esta mal desarrollada, nos perjudica porque mezclan y confunden nuestros derechos con los de los dueños de establecimientos (…) el trabajo sexual es digno, indignas son las condiciones donde prestamos el servicio, allí es que debe reformarse”.

Finalmente, dijo que un proyecto de ley debe construirse teniendo como base a las personas que lo ejercen, “nosotras somos las que conocemos nuestras necesidades y cuáles son las soluciones, no por nada hemos sacado la cara a pesar del abandono del Gobierno y de las iglesias”.

Escuche el caso en Sigue La W: