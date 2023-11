“Yo sé las cosas que he hecho”: alias ‘Satanás’ confesó crímenes en Bogotá

José Manuel Vera, alias ‘Satanás’, cabecilla de la organización criminal que tiene el mismo nombre, confesó en medio de la audiencia de imputación de cargos que se adelanta ante el juez 53 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que sí cometió los crímenes por los que la Fiscalía General lo está investigando, todos ellos en Bogotá.

Vestido con una camiseta blanca, alias ‘Satanás’ confirmaba con su rostro que cometió homicidios, amenazas y extorsiones entre otros punibles, por los que fue capturado recientemente por las autoridades.

El ciudadano de origen venezolano de 27 años, no solo movía la cabeza afirmativamente cada vez que la delegada de la Fiscalía mencionaba los detalles de los crímenes que la organización que supuestamente dirige, sino que además, en algunos momentos, incluso se reía y confirmaba además levantando el dedo pulgar de su mano izquierda, aceptando todo.

Sin embargo, su aceptación no sólo fue gestual sino también verbal.

Así fue la confesión

Mientras la delegada de la Fiscalía narraba con escozor los detalles de los crímenes.

“Nosotros no nos vamos a ir a juicio, nosotros no nos vamos a ir a nada de eso, ya, porque yo sé las cosas que he hecho. Yo necesito conversar con usted, para que se me dé un preacuerdo”, aseguró.

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio, extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, en modalidad de agravados.

La investigación advierte que las víctimas eran hostigadas con amenazas como las siguientes:

“La felicidad y la tranquilidad no tiene precio, le ordenan comunicarse con satanás”, a partes de la decisión.

Sorpresivamente, no aceptó los cargos.

La Fiscalía pedirá una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.