Miguel Rodríguez Orejuela solicita la “liberación compasiva”

Miguel Rodríguez Orejuela, conocido con el alias de ‘El Señor’ y quien fue sentenciado en Estados Unidos a 360 meses de cárcel en el 2006, además de haber recibido un crédito de tiempo cumplido por casi tres años, ha solicitado la “liberación compasiva”.

Rodríguez Orejuela alega que, a sus 80 años, tiene una condición de salud muy precaria, lo que lo convierte en candidato para una reducción de sentencia.

Por eso, pide tener en consideración la “Ley del Primer Paso” que firmó el presidente Donald Trump en el 2018 y que otorga a los reclusos el derecho a solicitar directamente a los tribunales la liberación compasiva y la “Reducción de Dos Niveles”, que hace elegibles a ciertas personas encarceladas a reducir sus sentencias para muchos delitos de cuello blanco y delitos relacionados con drogas de menor nivel.

Según documentos de la Corte del sur de la Florida, el exnarcotraficante alega que no cometió actos de terrorismo, no utilizó violencia, el delito no resultó en la muerte de nadie y no hubo delito sexual, entre otros.

Según su equipo legal, al no haber cometido estos actos calificaría para que se le reduzca el rango de referencia, lo que conduciría a una sentencia más baja.