Colombia

La Universidad del Tolima abrió las puertas del Centro de Idiomas más grande de la región, un hito significativo en la oferta educativa y cultural de la Institución. El evento de inauguración, que tuvo lugar en el centro de la ciudad de Ibagué, marcó un momento histórico en la promoción de la educación multilingüe y el intercambio cultural en la región.

Este Centro de Idiomas se erige como un epicentro de aprendizaje de renombre regional. Este centro de vanguardia brindará una amplia gama de oportunidades educativas en idiomas extranjeros y nacionales, y se proyecta como el más grande de su tipo en la región, con instalaciones modernas y un equipo de profesionales altamente capacitados.

Centro de Idiomas de la Universidad del Tolima: un salto a la educación multilingüe Ampliar

¿Con qué recursos contarán los estudiantes?

Los estudiantes tendrán acceso a recursos audiovisuales y aulas interactivas que facilitarán la inmersión lingüística; así mismo, una oferta multilingüe en cursos de inglés, francés, alemán, portugués, italiano, chino mandarín y una variedad de idiomas nativos de la región, y los que exija la demanda.

Se destaca la participación de profesores altamente cualificados, expertos y certificados en la enseñanza de idiomas, garantizando una educación de calidad y la programación flexible para que los estudiantes (niños, jóvenes, adultos y comunidad universitaria), tengan la opción de elegir horarios que se adapten a sus necesidades y horarios.

Los objetivos

El rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía Patiño, expresó su entusiasmo por la apertura del Centro de Idiomas, destacando su importancia en el fortalecimiento de la formación académica y la internacionalización de la institución, además de expresar su profundo agradecimiento.

“No existe ningún logro que no sea colectivo. Este proyecto es de y para ustedes; me siento altamente honrado de haber sido el servidor público y profesor que aportó para que hoy recorramos los salones, pasillos y demás escenarios de lo que creímos impensable”, puntualizó.

Con el lanzamiento del Centro de Idiomas de la Universidad del Tolima, la Institución se compromete a enriquecer la educación y la cultura en la región, brindando a los estudiantes una ventana al mundo a través de la adquisición de nuevos idiomas. Esta inauguración es un paso importante hacia la internacionalización de la educación y un testimonio del compromiso de la Universidad del Tolima con la excelencia académica.

Por su parte, Norma Durán, directora del Centro de Idiomas, manifestó la intención de la Institución en aunar el trabajo de formación con las IES de la ciudad y el Departamento.

“Restablecer y ampliar los convenios con las instituciones públicas y privadas también está en nuestra agenda de formación y contribución al fortalecimiento de las competencias lingüísticas de nuestros bachilleres, no solamente para responder a las metas del Ministerio de Educación Nacional, sino también facilitar así su tránsito a la vida universitaria”, afirmó.

Para obtener más información sobre los cursos disponibles y el proceso de inscripción, los interesados pueden visitar el sitio web del Centro de Idiomas de la Universidad del Tolima http://fce.ut.edu.co/centro-idiomas.html