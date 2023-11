Presidente Petro se comunicó con Luis Manuel Diaz tras su liberación

Después de que se confirmara la liberación de Luis Manuel Diaz, secuestrado por el ELN, el presidente Gustavo Petro se comunicó con el padre del futbolista del Liverpool de Inglaterra Luis Díaz.

Fuentes de Presidencia le contaron a La W que “el papá del futbolista se encuentra bien de salud y que su mayor deseo es viajar a Inglaterra a encontrarse con su hijo”.

Por otro lado, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, señaló que es una noticia esperanzadora, pero que no se puede olvidar que “nace de un delito que todos condenamos, como es el secuestro”.

Asimismo, el ministro Velasco dijo que no importa que sea el papa del jugador o una persona del común, pues “el Ejército de Liberación Nacional, con quien adelantamos conversaciones y que además fruto de esas mesas de conversaciones es que se puede lograr esta liberación, tiene que entender que debemos abordar ya el tema del secuestro como práctica. Colombia no acepta bajo ningún punto, los colombianos no aceptamos esa práctica”, concluyó.

Finalmente, le agradeció a las Naciones Unidas, Cruz Roja y a la Iglesia Católica su apoyo en este operativo.