Hay que buscar de qué van a vivir: MinInterior sobre financiación del ELN

Después de que se realizara la liberación de Luis Manuel Diaz por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco se refirió sobre el tema de la financiación de este grupo.

“Ya no es excusa el secuestro, no podemos aceptarlo como excusa. Pero también hay que llegar a la realidad de que si me vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales, que las deje de hacer, hay que buscar la solución para saber de qué van a vivir”.

Señaló que la comunidad internacional, sería la encargada de poder ayudar al gobierno en este tema para encontrar una solución.

“Yo entiendo la indignación de los colombianos pero también quiero señalar que gracias a que hay una mesa de negociación, se pudo hacer rápido un reconocimiento de la responsabilidad de un delito terrible, pero también se pudo resolver”.

Finalmente, dijo que “ahora no queremos resolver solo los del padre de Luis Díaz, porque el secuestro es el de todos los colombianos y si el ELN tiene otros secuestrados que evidentemente los debe tener pues tenemos que resolver también eso”.