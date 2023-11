Parar guerras y defender el medio ambiente: el llamado de Álvaro Leyva desde París

El canciller colombiano, Álvaro Leyva Durán, participó en la sexta edición del Foro de París sobre la Paz. En un panel sobre cambio climático, y en medio de la tensión diplomática que Colombia sostiene con Israel, hizo un llamado a detener las guerras alrededor del mundo y volcar esfuerzos hacia la defensa de la naturaleza.

Leyva planteó que los recursos de la comunidad internacional no deberían dirigirse a los conflictos actuales, sino a diseñar un plan que proteja la vida, el planeta y la biodiversidad.

“No quisiera que esto se tornara en un diálogo más entre expertos, sino en un llamamiento feroz a la clase política para que tome conciencia, deponga las armas”, expresó.

Acerca de deponer las armas, el ministro de Exteriores puntualizó que es un gesto que debe darse “en el norte de Europa y en el conflicto que ahora tenemos”, refiriéndose a la invasión de Rusia en Ucrania y a la guerra en la que la Franja de Gaza está en medio del fuego cruzado entre Israel y Palestina.

“Como si los judíos y los palestinos no hubieran tenido el mismo origen en Mesopotamia en el Tigres y el Éufrates”, cuestionó.

Para Leyva, el daño que han causado ambos eventos “es impresionante”, debido a que “estamos destruyendo el planeta”. Asimismo, dijo el canciller, la acción política mundial debería tener como prioridad escuchar a expertos “de quienes tenemos mucho que aprender”.

Por todo lo anterior, el ministro Leyva sostuvo que debe construirse una agenda de paz a favor del medioambiente. “Nosotros, que no somos chimpancés, frente a la naturaleza no tenemos sentimientos. Estamos en manos de las decisiones de los políticos, que de todo saben, menos de lo que ustedes, que están acá, conocen, saben y son expertos”, afirmó.

“El planeta es víctima, nomás es ver las dos guerras en este momento”, insistió. Leyva agregó que estaría “bien” que parte de los presupuestos de armamento se destine a “una causa que salve el planeta, porque, cuando se habla de paz, se olvida que la paz, primero que todo, tiene que ser con la naturaleza”.

Por último, el titular de las relaciones exteriores de Colombia apuntó que la meta de la comunidad internacional no debe ser solo la protección del Amazonas —algo a lo que se ha dedicado incluso el presidente Gustavo Petro junto a aliados internacionales como Lula da Silva—, sino salvar “todo, la integridad”.

Leyva hizo referencia a la Antártida, un lugar que “ha perdido el 30% de su capacidad”, a pesar de que cuenta con “casi el 80% del agua dulce del planeta”. Para el canciller, se debe reforzar la salvaguarda de la Antártica porque “como reza el dicho, si no hay blanco, no hay azul, y si no hay azul, no hay verde”.

El panel en el que Leyva participó estuvo moderado por Stewart Patrick, director del Programa de Instituciones y Orden Global. También contó con la presencia de Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca; Christophe Guilhou, ministro de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia; Celina Chine, directora de Overstories, y Tahir Aziz, líder del trabajo de Conciliación de Recursos en el sur de Asia.