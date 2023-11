Noveno día de protestas en España contra la amnistía se salda con 14 detenidos en Madrid

Las protestas contra una amnistía a independentistas catalanes se repitieron este sábado por noveno día consecutivo en distintas partes de España como Madrid, donde la actuación de grupos de radicales acabó con un saldo provisional de catorce detenidos y seis heridos.

La sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, fue de nuevo el escenario principal de las concentraciones contra el acuerdo con fuerzas independentistas catalanas para una amnistía a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español.

Según un balance provisional de la delegación del Gobierno en Madrid, trece de los detenidos en incidentes ocurridos este sábado en la sede federal del partido socialista lo han sido por desórdenes públicos y uno por atentado contra la autoridad. Tres de los detenidos son menores de edad.

En cuando a los seis lesionados, tres de ellos son manifestantes y otros tres policías. De los manifestantes, dos presentaban contusiones y cortes en la rodilla, por lo que uno de ellos ha sido trasladado a un centro hospitalario, mientras que otro ha sufrido un golpe en la cabeza.

Los tres policías heridos, de carácter leve, han sido atendidos en comisaría de contusiones recibidas en los incidentes de la calle de Ferraz y ninguno ha requerido traslado, según fuentes de Emergencias.

Los incidentes han comenzado a última hora de la noche, cuando la Policía ha intervenido para disolver a grupos de manifestantes después de que algunos encapuchados comenzaran a lanzar objetos contra el cordón policial dispuesto en la zona.

Los agentes han utilizado pelotas de goma y gas contra un grupo de manifestantes y han retenido en las inmediaciones a una veintena de los asistentes a la protesta que, según cálculos de Delegación del Gobierno, ha congregado a unas 1.700 personas.

Ante la actuación policial, muchos de ellos han salido a la carrera hacia la calle de Marques de Urquijo, donde algunos grupos de pocas personas han improvisado sentadas, mientras otros eran retenidos en las escaleras del templo ubicado en la esquina de las calles de Marques de Urquijo y Ferraz, momento en que la Policía ha comenzado a identificar a estas personas.

Los altercados han incluido lanzamientos de botellas y objetos contra el cordón policial así como bengalas, todo ello acompañado de insultos y críticas a la Policía.

Acampada en el Congreso

Además, varios centenares de personas se han concentrado en los alrededores del Congreso de los Diputados este sábado por la noche, algunos de ellos con tiendas de campaña, para protestar contra la ley de amnistía y a favor de la independencia judicial y una reforma electoral.

Esta tarde una manifestación convocada a las 19:30 horas por la asociación Junta Democrática de España ha congregado en la Carrera de San Jerónimo a unas 500 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, de las cuales varios cientos han permanecido allí y han seguido protestando hasta pasada la medianoche.

El presidente de la asociación, Rubén Gisbert, ha pedido en declaraciones a la prensa la independencia del sistema judicial y un sistema de voto como el francés.

“Lo que tiene que cambiar no son las caras, sino algo realmente sustancial en el régimen político. Si elegimos directamente a nuestro presidente como pasa en Francia, esto no pasaría; si hubiera independencia judicial, si los jueces no fueran elegidos por el poder político, responderían por sus actos cuando se equivocan y se corrompen”, ha reivindicado.

Estos reclamos, a los que se suma que “el Tribunal Constitucional no sea un prostíbulo de la interpretación ‘ad hoc’ de la Constitución para los intereses políticos”, son asuntos con los que “cualquier demócrata estaría de acuerdo”, ha insistido Gisbert.

A diferencia de la concentración celebrada en las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde varios manifestantes y agentes de Policía Nacional han resultado heridos, en la protesta frente a la Cámara Baja los sanitarios del Samur no han atendido a nadie, ha indicado a EFE Emergencias Madrid.

Algunos de ellos han intentado pasar la noche en tiendas de campaña. Pese a ser desalojados, los manifestantes han prometido que este domingo regresarán.

El socialista Pedro Sánchez cuenta ya con el apoyo de distintas formaciones para su investidura por otros cuatro años más, entre ellas independentistas catalanes a cambio de una ley de amnistía a procesados por el proceso independentista en Cataluña que derivó en una declaración unilateral de independencia en 2017.

La votación de la investidura se espera la próxima semana, aunque aún falta por fijar el día.