Procuraduría celebró ajustes al decreto que cambió programación o ajuste de vigencias futuras en APP

La Procuraduría General de la Nación celebró las modificaciones que realizaron tanto el Ministerio de Hacienda como el de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al decreto 1472 de 2025.

En dicho decreto, se modificaron las reglas de reprogramación de las vigencias futuras en casos de necesidad primordialmente fiscal y cuando se trate de proyectos de Alianza Público Privada.

De acuerdo con lo expresado por el ente de control, por medio de una mesa que se llevó a cabo se pudieron hacer ajustes al proyecto de decreto antes de su expedición, tras realizar varias observaciones con el fin de garantizar la estabilidad jurídica de los interesados en suscribir proyectos estratégicos bajo la alianza APP.

Por ejemplo, el decreto final definió que cualquier aplazamiento o ajuste que se solicite al CONFIS en materia de vigencias futuras debe contar, como exigencia inequívoca, la aprobación expresa y conformidad del contratista. Además, debe tener la acreditación de la correspondiente modificación y la obtención del concepto previo de viabilidad por parte del Ministerio de Hacienda y el DNP.

“Las medidas adoptadas permiten mitigar riesgos de afectación al erario, prevenir eventuales responsabilidades disciplinarias o patrimoniales y fortalecer la seguridad jurídica en el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura bajo el esquema APP”, agregó el ente de control.

Para proponer dicho ajuste o reprogramación de las vigencias futuras, se deberá contar con justificaciones técnicas, legales y financieras, una propuesta de nuevo cronograma con los montos de vigencia fiscal, y certificación en la que se indique que dicho ajuste no aumentará el valor del contrato, entre otros requisitos.

