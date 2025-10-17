Capturan a alias ‘Pelos’ en Bogotá por asesinar a un profesor, amigo suyo, por una escena de celos

Bogotá

El profesor Duván Lizcano, conocido en el barrio María Paz de la localidad de Kennedy, fue asesinado por un amigo suyo, conocido como alias ‘Pelos’.

Una noche de celebración, la relación de alias ‘Pelos’ con su pareja sentimental estaba en crisis, lo que generó un ambiente tenso.

Ya en la Plazoleta del Rosario, en el centro de Bogotá, la pareja de ‘Pelos’ le pidió al profesor Duván que la acompañara a comprar un cigarrillo en un puesto cercano, quien accedió sin problema.

Pero el alcohol y los celos llevaron a que ‘Pelos’ los siguiera y atacara a su amigo con un arma blanca, causándole de muerte. El profesor fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde murió dos días después.

“Desde ese momento iniciamos la investigación, revisamos cámaras, hicimos entrevistas y logramos establecer que el responsable habría sido su amigo, alias ‘Pelos’, por las pruebas contundentes que encontramos. Cuando tratamos de ubicarlo, ya se había ido de la ciudad y estaba viviendo en Villavicencio”, relató el investigador del caso.

A finales de septiembre, tras meses de seguimiento, la Policía capturó a alias ‘Pelos’ cuando regresó a Bogotá para jugar un partido con otros integrantes de la barra de Santa Fe, a la que también pertenecía el profesor Duván.

“Agradezco el trabajo de la Policía y la Fiscalía, porque aguantaron mi insistencia. Todos los días preguntaba, buscaba. Queríamos justicia, y finalmente se logró. Mi mensaje a la ciudadanía es que denuncien: la justicia tarda, pero llega”, contó una familiar de Duván.

Ahora permanece recluido en la URI de Puente Aranda, mientras enfrenta el proceso judicial en su contra por homicidio agravado.