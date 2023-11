En esta reforma a la salud hay demasiada hipocresía del Pacto Histórico: Catherine Juvinao

Los representantes a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, pasaron por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la reforma a la salud y el presunto ‘mico’ que esta tendría y que le entregaría a los políticos tradicionales la gerencia de los hospitales.

La representante Juvinao señaló que al Gobierno ya “no le importa aprobar una mala reforma, con los ‘micos’ que sea”, por lo que “el paciente y el ciudadano es lo último que importa en la discusión”.

De esta manera, Juvinao explicó el artículo del supuesto mico en la reforma a la salud que, para ella, perjudicaría aún más la prestación de este servicio en las zonas rurales del país.

“Ayer llegamos a la Plenaria e iban leyendo ese artículo ‘songo sorongo’. Escuché esa aberración e hice la denuncia y ustedes se hicieron los sorprendidos (le dijo a Mondragón). En esta reforma hay demasiada hipocresía del Pacto Histórico que son los que se reúnen con Dilian Francisca Toro (de La U)”, afirmó.

A propósito del supuesto ‘mico’, Juvinao aseguró que trató de descifrar las firmas de los congresistas que firmaban el artículo, pero no eran legibles, solo la de Alfredo Mondragón.

“El representante Mondragón dice que avalaron eso por dar contentillo básicamente, o sea, quedan las reglas de juego como están. Estoy aterrada de la cantidad de mentiras: en la ley se reglan las condiciones sobre las cuales los aspirantes pueden participar, pero además tienen que seguir una evaluación de competencias y esto elimina todo esto”.

Es por esto que leyó textualmente lo que dice ese artículo: “para la posesión del cargo, el director nombrado deberá hacer un proceso de inducción”. Algo que calificó como “una sinvergüencería”.

De esta misma manera, Juvinao criticó con fuerza al congresista Mondragón y le dijo que es “supremamente conveniente”.

“Cuando se pone testarudo, no lee las proposiciones de sus compañeros, cuando aparecen los partidos tradicionales entonces a usted le cae el Mondragón demócrata y dice que deben convencer a los partidos”, mencionó.

Para finalizar, Juvinao le pidió respeto a Mondragón, quien le dijo que ella defendía a las EPS.

“no conozco a los gerentes, jamás me he sentado con Sanitas, nunca me he sentado con Sura. ¡Respete representante!”