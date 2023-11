Estas serían algunas acciones que afectan la salud visual: oftalmólogo explica

Según explica el Ministerio de Salud, “tener una buena visión es fundamental para la realización de cualquier actividad diaria, por eso es importante que las personas mantengan una correcta higiene visual”.

Así mismo, la cartera de Salud colombiana hace recomendaciones para tener buena salud visual: Evitar el tabaquismo, mantener una alimentación sana, mantener controlada la diabetes y la hipertensión (en caso de que se padezca de esta), y también adoptar y mantener prácticas de estilos de vida activos y saludables.

Por esta razón, el oftalmólogo Roberto Baquero pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para profundizar más sobre el tema.

El doctor inició explicando algunas acciones que el ser humano realiza y que impactan negativamente en la salud visual.

“Lo primero es que no se consulte, aunque últimamente hay consciencia que ante síntomas se consulta”, dijo.

Y además, que “no se rasquen los ojos, la rascada de los ojos es lo que más deforma la córnea y el deformarla genera muchas patologías que hace que la persona tenga problemas visuales en un futuro”.

Sobre la periodicidad que se debe tener en la asistencia al oftalmólogo u optómetra, mencionó que “lo ideal es que la persona vaya en una edad preescolar, luego a los 7-8 años vuelvan a ir para que los revisen. Las personas adultas son mínimo una vez al año que deben ir a consulta”, contó.

Desde otro aspecto, habló sobre la principal herramienta para corregir la vista: las gafas.

“Las gafas lo que hacen es que enfoquen las imágenes y hace que la persona vea bien. Mucha gente se queja de que antes veían y ahora se quitan las gafas y no, lo que pasa es que el hombre es un animal de costumbre y cuando se acostumbra a ver no quieren dejar de ver y luego dicen que las gafas son las que les produce eso”, relató.

El doctor también se refirió a esas ‘siluetas’ que aparecen en el ojo que pueden tener formas de gusanos o mosquitos. “La principal causa es la miodesopsias, que son esas mosquitas que se ven flotando, eso la mayoría de las veces es por condensaciones en la parte posterior del ojo y hacen sombra, es bueno que eso se revise porque puede ser algo normal o puede haber desgarros e inflamaciones”, dijo.

Adicionalmente, puntualizó sobre los anteojos lupa. “Lo ideal es que siempre se haga un examen por pare del oftalmólogo, los anteojos lupa funcionan, pero muchas veces si no consultan puede haber patologías como un glaucoma, cataratas que la persona no se da cuenta y entonces se van complicando porque se le da largas a un tratamiento al no consultar”, dijo.

Por otro lado, se refirió a la ‘luz azul’ de los computadores. “Lo que sí hacen los computadores y las luces de tipo azul es que, al parecer, tienen un problema sobre la melatonina y hacen que la persona no descanse bien en la noche, pero no altera el ojo, hay que cuidarse, protegerse lubricarse, hacer las pausas activas y descansar los ojos porque también se cansan”.

Finalmente el oftalmólogo se refirió a un caso puntual: dormir y lentes de contacto, enfatizando en que ese tipo de práctica no se debe hacer.

Escuche loa entrevista completa a continuación: