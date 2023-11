Me voy tranquilo, no tengo remordimientos: general Coy tras su salida del Ejército

A pesar de que inicialmente se había dicho que el general Fredy Marlon Coy, actual jefe de operaciones del Ejército Nacional, iba a ascender a mayor general de la República, esta decisión se reversó por parte del Gobierno Nacional. De hecho, a la salida del alto oficial, se suman la de los coroneles Johnny Bautista Beltrán y Álex Tarazona Zambrano.

Ante la primicia de W Radio sobre la decisión que le fue comunicada al general Coy en la mañana de este miércoles 15 de noviembre, el oficial respondió que solamente le queda: “Agradecerle a Dios y a Colombia por darme la oportunidad de ser general. Trabajé por la seguridad de mi país hasta donde se pudo, pero me dijeron ‘no más’ y debo entender que tengo que seguir construyendo patria con mi familia”, señaló el general Coy.

También aseguró que no tiene ningún tipo de reproches contra la decisión, por lo que ahora pensará en su familia: “Yo me voy tranquilo y orgulloso de mi país (…) me voy con el corazón agradecido, no tengo remordimiento ni tachas contra nadie”.

Se espera, que en las próximas semanas se dé a conocer cómo quedará conformada la nueva cúpuladel Ejército Nacional tras las recientes salidas de varios altos oficiales. Por ahora, seguirá como segundo comandante (e) del Ejército el general Juan Carlos Correa, tras la salida del general Álvaro Pérez.