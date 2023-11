Partido ASÍ se va de coalición de Gobierno y se declara independiente

El Gobierno Nacional perdió a otro partido dentro de su coalición. La Alianza Social Independiente (ASI) anunció este martes ante la Plenaria del Senado que será ahora un partido independiente, tras evaluar el avance de la administración del presidente Gustavo Petro en los 15 meses que lleva en el poder.

🚨 Atención Colombia 🚨 pic.twitter.com/nqWkmEM2g9 — Partido Alianza Social Independiente (ASI) (@PartidoASI_) November 14, 2023

“La política seguirá siendo desigual cuando otros partidos sean beneficiados por el poder burocrático. Es nuestro deber interpretar a nuestros militantes en nuestros territorios y enviar un mensaje al Gobierno. En las regiones no se está evidenciando una verdadera conexión con las necesidades apremiantes de las personas en los territorios. Los ciudadanos y ciudadanas no se están viendo identificados con lo que está ocurriendo en el país”, dijo la senadora Berenice Bedoya, presidenta de la colectividad.

Con ASI, integrante de la coalición Verde- Centro Esperanza, ya son cuatro nos partidos que han decidido tomar distancia del Gobierno: Conservador, La U y En Marcha.

El partido tiene una curul en el Senado.