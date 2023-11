Presidente está preocupado porque ministros envían recursos a fiducias: consejera regiones

Luego de que el presidente Gustavo Petro emitiera una nueva directiva presidencial en la que ordena que los líderes de los ministerios deban ejecutar directamente sus recursos y eviten acudir a otras entidades para que actúen como intermediarios en la acción de sus políticas y recursos públicos, la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, se pronunció asegurando que el mandatario está preocupado por el manejo del Presupuesto General de la Nación.

“El presidente está muy preocupado porque algunos ministerios, no hablo de todos, están mandando esos recursos a encargos fiduciarios, y esa plata, en la ejecución, se ve alta pero no se refleja en los proyectos y programas. El señor presidente sigue enfatizando en que hay que ejecutar porque es lo que necesita el país”, dijo la funcionaria.

En ese mismo orden de ideas, la consejera Ortiz aclaró el sentido de la directiva en cuanto a la contratación en regiones.

“Esa directriz no va para los gobernadores ni para que no haya forma de celebrar contrato, al contrario, lo que el señor presidente quiere es que los ministros ejecuten, no tienen nada que ver con gobernadores y alcaldes”, concluyó.