VIDEO: Escenarios deportivos inconclusos en los Juegos Nacionales 2023

Los Juegos Nacionales 2023 ya iniciaron en el eje cafetero, sin embargo, muchos de los escenarios deportivos no llegaron a materializarse en su totalidad y otros tantos se están utilizando con una muy baja calidad.

Así evidenció Sigue La W por medio de unos videos grabados en Pereira y Armenia, donde se pueden ver obras inconclusas y otras aún en construcción, entre coliseos, parques acuáticos, entre otros, así como las malas condiciones y pocas comodidades en las que se encuentran los deportistas que entrenaron alrededor de cuatro años para esta, que debería ser el torneo deportivo más importante del país.

Carlos Eduardo Martínez, presidente de la Liga de Squash de Bogotá, en diálogo con Sigue La W habló al respecto, dando cuenta de las necesidades e inconformismo que tiene su equipo.

“Es lamentable montar todo un proyecto de preparación para traer a los deportistas a competir en las mejores condiciones y encontrarse con ese escenario. El primer día que íbamos a entrenar nos tocó ingresar por medio de andamios, con obreros todavía trabajando. No se vé a donde fueron los recursos, los millones que invirtieron”, aseguró.

Asimismo, expresó que los deportistas deben sentarse en el suelo con su equipaje, no hay vías de acceso efectivas e incluso el lugar de las competencias está en condiciones precarias y hasta “peligrosas”.

“Ellos se han preparado durante cuatro años para conseguir las medallas que les entregaran un apoyo económico. No pueden simplemente rechazar y retirarse, ellos tienen necesidades y requieren de este dinero, para eso entrenaron duro”, cerró.

¿Qué dice el director de los Juegos?

Por su parte, el director de los Juegos Nacionales, Baltazar Medina, quien también estuvo en diálogo con Sigue La W, respondió por los hechos.

“Aquí no está pasando nada. Hay personas poco tolerantes y colaboradoras. Hemos sido sinceros en que los escenarios no están como hubiéramos querido, pero hemos hecho todos los esfuerzos. El problema es que algunos escenarios no estuvieron a tiempo, pero estamos cumpliendo”, expresó.

Asimismo, aseguró que se sentía en un juicio de responsabilidades ante quién no la tiene, agregando también que no tiene por qué responder cuestionamientos a un medio de comunicación.

