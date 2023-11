El mundo come para construir enfermedad y no come para sanar: doctor Bayter

El médico y cirujano, especialista en Anestesia, Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, el doctor Jorge Bayter, habló en Salud y Algo Más sobre comer para sanar.

Según señaló el doctor Bayter, “la gente sana como la enferma tienen un mismo objetivo: vivir una vida plena y llegar a la vejez, pero los que no vivan sano nunca lograrán ese objetivo. Yo soy el responsable de mi salud y hay una gran diferencia en vivir persiguiendo la salud y vivir huyendo de la enfermedad”.

En ese orden de ideas, aseguró que el 95% de las enfermedades están “construidas con lo que me meto a la boca y el 5% es hereditario (…) La enfermedad no es genética, es metabólica y está derivada de lo que como”.

“El mundo está comiendo para construir una enfermedad, y eso es diferente a comer para sanar”, añadió.

De igual forma, señaló que uno de los más grandes mitos es que “la grasa mata y enferma, y que el colesterol es una molécula que sirve para crear enfermedad cardiovascular. El colesterol alto es un factor de riesgo. La grasa no se mete a las arterias si yo previamente no he dañado el endotelio. El primer enemigo del endotelio es el azúcar y los carbohidratos. El cuerpo sabe que el azúcar y la glucosa le hace daño y la convierte en algo que ama que es la grasa”.

“Si no reconoce que la enfermedad está ligada a lo que come y no deja esa comida que lo daña, nunca va a sanar”, puntualizó.