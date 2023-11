Irregularidades en contrato para camioneta blindada de procuradora Margarita Cabello

A los micrófonos de Sigue La W llegó una denuncia sobre irregularidades en contratación al interior de la Procuraduría General de la Nación, más específicamente, en los vehículos del esquema de seguridad de la procuradora Margarita Cabello. Esto tras la finalización de un contrato con la Unidad Nacional de Protección que nunca se renovó, sin embargo, Cabello continuó con la camioneta en uso.

Sandra Cárdenas, funcionaria del área de seguridad en la entidad, en diálogo con Sigue La W, expuso como se ‘tergiversó’ la ley de contratación para intentar saldar estas irregularidades.

“Nosotros como Procuraduría debemos ser garantes de las actuaciones, aquí todos los días se abren investigaciones y procesos, y ahora, cuando yo no quiero dejar cometer un ‘torcido’ recibo represalias contra mi dignidad profesional, sin embargo, lo denuncié”, expresó la funcionaria.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Cárdenas, inicialmente, advirtió que el contrato de las camionetas finalizaría pronto, por lo que era necesario suscribir un nuevo convenio con la UNP para la seguridad de la procuradora Cabello, algo que el secretario general de la entidad no materializó.

“Pasamos la propuesta para extender el contrato con la UNP con el pago de ley para que la procuradora no se quedara sin el vehículo, pero el secretario general no accedió (…) devolví las camionetas a la UNP pero nos dicen que esas camionetas serían entregadas al proveedor Blindsecurity, y que ellos nos regresarían las camionetas con un nuevo contrato, el cual no existió”, explicó.

Es decir, Blindsecurity devolvió las camionetas a la Procuraduría, pero sin ningún tipo de contrato. Un mes después a estos hechos inician las consecuencias de las irregularidades.

“Nos llaman a tres funcionarios y nos cuentan que debemos decir que las camionetas quedaron mal pintadas para pagar $20 millones de pesos porque no se hizo contrato y creían que el contratista no les iba a cobrar, buscando echarle ‘el agua sucia’ al proveedor”, reveló la funcionaria.

Finalmente, se expone en Sigue La W un audio donde la funcionaria Sandra Cárdenas habla con el jefe de control interno de la Procuraduría, reclamando por el caso, recibiendo poco interés e incluso que este le contestara que allí “no había ninguna irregularidad”.

