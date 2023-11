No reconozco la legitimidad de esta elección: exaspirante a la Alcaldía de Pueblo Nuevo

Montería

Sigue la polémica en Pueblo Nuevo, Córdoba, donde los escrutinios definieron la Alcaldía de esa zona con una diferencia de 94 votos que favorecieron a Ovidio Miguel Hoyos Paternina, quien aspiró por el movimiento político “Retomando el Progreso”.

La polémica se suscitó porque en el preconteo del 29 de octubre, Rubén Darío Bula Castaño, figuró como ganador tras obtener en ese momento 10.109 votos frente a Hoyos Paternina que había logrado 9.724 (diferencia de 385 votos). En ese sentido, el mismo registrador nacional Alexander Vega, en una visita a Montería puntualizó que “el preconteo es informativo, el preconteo no tiene valor jurídico. El preconteo es una proyección de cómo se transmite la información y muchas veces puede variar. Si las diferencias fueron muy cortas en el preconteo, uno no puede asegurar que el preconteo puede ser la base sólida para decir que hay un ganador o un perdedor”.

Tras lo ocurrido, el hoy exaspirante a la Alcaldía de Pueblo Nuevo, Rubén Bula, dijo que no aceptó la curul en el Concejo de esa jurisdicción y que acudirá a instancias legales.

“No aceptaré la curul que me corresponde en el Concejo de Pueblo Nuevo, de acuerdo con el estatuto de oposición, porque no reconozco la legitimidad de esta elección. Han quedado al descubierto las irregularidades en el proceso de preconteo y escrutinio, por lo que no aceptamos el resultado, no reconozco la elección de la otra campaña. Como equipo elevaremos una demanda de nulidad ante el contencioso administrativo para que sea la justicia la que determine la legalidad de un proceso que a todas luces tiene falta de garantías electorales y vacíos de transparencia”, señaló el exaspirante avalado por la coalición Pueblo Nuevo Territorio de Paz, Desarrollo y Bienestar, liderada por el Partido Conservador, en cabeza del senador Marcos Daniel Pineda.

Otras zonas donde excandidatos obtuvieron la segunda mejor votación y no aceptaron curules en los respectivos Concejos son Montería, Puerto Escondido, San José de Uré, San Pelayo y Sahagún.