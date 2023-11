Gobernadores electos en desacuerdo con MinHacienda por escasos recursos para el PAE

Cartagena

Gobernadores electos del país pidieron al presidente Gustavo Petro , a través de una carta, que asegure recursos adicionales para la implementación del Plan de Alimentación Escolar 2024, desde el primer día de clases.

La petición conjunta, realizada en el marco del encuentro “Inducción a Autoridades Territoriales” que se realiza en Cartagena y que lidera la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, fue respondida por el ministro de hacienda Ricardo Bonilla quien manifestó que, el presupuesto del 2024 ya está aprobado y habría que mirar como se puede revisar los recursos.

Indicó que al programa del PAE hay que hacerle una reingeniería total, “porqué hay toda es plata y tan mal servicio, significa que los operadores no están haciendo una dieta saludable a los estudiantes, están entregando paquetes, están entregando comida que no es de la mejor calidad”.

“Lo que está demostrado es que no es problema de plata es un problema de calidad, por que además nos cobran unas porciones más caras que las que tendrían una dieta equilibrada. Mejor gerencia, optimización de los recursos y que hay que devolverle realmente el manejo de los programas alimentaros a las familias en los colegios, no a alguien que vaya desde una ciudad a otro a llevar lo que empaca en unas cajas”, expresó el ministro Bonilla.

Frente a esto el gobernador electo de Bolívar, Yamil Arana, invitó al ministro de Hacienda a poner sus zapatos más en el territorio y menos en los escritorio, “cuando vaya a conocer las condiciones en las que se encuentran los colegios de los diferentes departamentos del país se va a dar cuenta que ejecutar el programa de alimentación en Colombia es un verdadero desafío”.

“Un programa totalmente desfinanciado que nos toca a las entidades territoriales utilizar recursos de regalías y de ingresos propios, que no tenemos, para cofinanciarlos y para brindarle la alimentación que los niños necesitan. Nosotros lo que le pedimos al gobierno nacional, en esa apuesta que ellos tienen en el plan de desarrollo por la cobertura universal, es que empiecen a realizar grandes inversiones trasladando recursos para que se pueda llevar ese plan de alimentación de la mejor manera”, dijo Yamil Arana.

Añadió, ”por ejemplo al departamento de Bolívar solo le asignan el 30% de la ejecución que hoy presenta ese programa y Bolívar solo tiene cobertura del 60%, hablando de la universalidad estarían solamente proporcionando recursos para el 18% de la población. El ministro tiene que poner un poco más de corazón y menos de número porque estamos hablando de niños que necesitan alimentarse para poder ir a la escuela”.

“Bolívar hoy para cubrir con el 60% de la población, que es nuestra meta para el 2024, necesita $110 mil millones, el Ministerio de Educación acaba de hacer la asignación y nos tocaron $33 mil millones un poco menos que la tercera parte que necesita el programa. Bolívar necesitaría alrededor de $180 mil millones y que de verdad el Ministerio de Educación traslade los recursos de manera completa y efectiva”, puntualizó.

Pidió al gobierno nacional que utilice los recursos para financiar completamente el programa del PAE, para que los gobernadores y alcaldes construyan cocinas y comedores escolares con el fin de que los padres de familia sean protagonista en la ejecución del proyecto.

“Pero hoy porque no se puede, porque el 90% de Bolívar no tiene si no la modalidad de industrializado que son alimentos que se llevan desde las grandes cabeceras hacia la parte rural. Quedamos sorprendidos de la respuesta que dio hoy el ministro de Hacienda con un desconocido total del territorio y de la situación actual que presenta el programa en departamentos del país”, insistió.

Por su parte la gobernadora electa del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, manifestó que el ministro está mal informando, asegura que lo que están solicitando es que aumenten los recursos del PAE para precisamente darle alimento caliente a los niños y mejorar la infraestructura educativa.

“Pero estamos gastándonos la plata de regalías regional para apoyar el PAE, que está muy bien y que necesitamos apoyar, pero estamos apoyando con recursos de regalías que nos podrían servir para poder mejorar los comedores, para poder mejorar la infraestructura educativa y así poderle dar alimentación caliente a los niños. Ese es un programa nacional que inició dándole todos los recursos, después menos recursos y ahora nos dan cada vez menos, lógicamente nosotros queremos darle alimentación a todos nuestros niños, en el Valle del Cauca se le da de 0 hasta 11, rural y urbano”, explicó.

Aseveró, “el gobierno nacional tiene recursos, que mejor recursos invertidos que en la alimentación a los niños, es lo mejor que nosotros podemos hacer. La alimentación en el Valle vale como $72 mil millones y dan $21 mil millones, o sea que todo el resto de recursos lo tenemos que dar nosotros, estamos diciendo auméntennos para que la cofinanciación nuestra sea por menos, pero esos recursos que no utilizamos sea para mejorar la infraestructura educativa y los comedores”.

Nicolás Gallardo, nuevo gobernador de San Andrés y Providencia, sostuvo que se generaron serias preocupaciones frente a la financiación del PAE, la cual en algunos departamentos está sobre el 30%. Señaló que en su caso el gobierno nacional les financia cerca de $2.500 millones, cuando el valor total está oscilando sobre los $10 mil millones.

“Con ese panorama lo que le pedimos, muy respetuosamente al gobierno nacional, es que por lo menos duplicarán esas cifras y que los departamentos nos comprometimos a financiar el resto. Pedimos que nos ayuden y que nos den una mano con esos recursos, que son para todos nuestros niños y para la nutrición adecuada de los municipios y por su puesto de nuestro departamento”, sostuvo Gallardo.

Enfatizó, “nosotros nos tenemos que sentar en una mesa técnica, analizar cuál es la postura puntual de él, cómo él piensa que podemos reestructurar cada una de las aristas del programa, para ver eficientemente como podemos llegar a que esto sea una realidad. Sin embargo nosotros sí sentimos que es un tema de recursos, que es una apuesta nacional, una apuesta por nuestros niños; creemos que también desde el nivel central nos tienen que dar ese apoyo adicional, que estamos solicitando de manera respetuosa”.

Los gobernadores electo señalaron que, junto con la Ministra de Educación, desarrollarán una mesa de trabajo para analizar la situación del Plan de Alimentación Escolar en cada uno de los departamentos, para así desde la entidad trabajar y articular con el Ministerio de Hacienda en busca de la asignación de recursos requeridos.