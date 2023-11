Presidente del Congreso llama a la autonomía de las entidades territoriales

Cartagena

Un mensaje claro a los alcaldes y gobernadores electos del país envió el presidente del Congreso, Iván Name, sobre la necesidad de lograr una autonomía en las entidades territoriales.

Desde el encuentro transformando regiones liderado por Findeter, el presidente del Congreso insistió en que se debe erradicar la vieja mentira centenaria de Núñez que nos habló del centralismo administrativo y de la centralización política.

“Hoy tenemos el país más recentralizado que nunca, especialmente por las ultimas décadas y sus gobiernos. Hay esta el desafío de ustedes los nuevos gobernantes (...) yo invito a los nuevos gobernantes a que no se resignen, a que si llegan con un nuevo mensaje sea el que nos pongamos de acuerdo todas las voces para contratar, para tener una nueva forma de pensar y de actuar. Las autonomías regionales es la salida a todo el laberinto de nuestra historia”, puntualizó.

Indicó, “el Congreso de Colombia es objeto del deporte nacional del desprestigio. En una noche desconcertante el senado aprobó en el articulo 28 del actual plan nacional de desarrollo, por iniciativa del parlamento no del gobierno, que las regiones autonómicas están consagradas. Allí está el articulo 28 descrito sobre las regiones autonómica”.

Aseguró que a los nuevos gobernadores y alcaldes les espera tiempos difíciles, atrasos, pobreza, guerra, “cámbienla, podemos cambiarla como otros países que pueden vivir felices y nosotros somos una nación infeliz porque no hemos salido de una guerra, porque no hemos comprendido sus causas, porque nos sientan a negociar con quienes tienen como negocio la guerra y dicen que quieren la paz”.

“La paz no la vamos a lograr con estos procesos donde hay una prosa babosa, permanente, entre los autores de la guerra cuyo negocio es ese; son los factores que generan la violencia, el atraso y la pobreza (...) nosotros somos un país que no tiene indicadores que nos permita hablar de desarrollo, si no que tenemos atraso, pobreza y guerra. La pregunta no es seguir diciendo que no nos gusta la Colombia en que vivimos sino decir en que Colombia queremos vivir, como podemos transformar esa realidad de atraso pobreza y guerra por una salida hacia el desarrollo, la riqueza y la paz”, manifestó el presidente del Congreso.

Señaló que gobierno quiere hacer reformas a la salud, a las pensiones, a la educación, pero ninguna va a corresponder si no cambiamos la operación del modelo geopolítico.

Enfatizó que en este tiempo de reformas tenemos que partir de la base de cuál es la gran reforma, “la gran reforma que espera la patria por dos siglos, es la reforma de su modelo geopolítico”.