Rifirrafe entre presidente del Congreso y MinInterior por negociaciones de paz

Cartagena

Desde el encuentro transformando regiones liderado por Findeter, el presidente del Congreso aseguró que Colombia es una nación infeliz porque nos sientan a negociar con quienes tienen como negocio la guerra.

Aseguró que la paz no la vamos a lograr con estos procesos donde hay una prosa babosa, permanente, entre los autores de la guerra, “algunos han querido decir que el país entro en crisis con Petro, Petro lo que está haciendo es agravar algunos de los temas. El problema de las negociaciones de paz que terminan en la guerra siempre, no es de ahora, es porque no hemos atacado las causas de la guerra; el origen de nuestras guerras es el modelo geopolítico centrista que ha causado atraso pobreza y consecuentemente la guerra”.

“En estas negociaciones todavía es más demostrativo que no hay voluntad sino de dilatar para mantener ciertas distinciones, pero nosotros cómo podríamos decir que ahora hay manifestaciones evidentes de paz cuando todas son las señales de la misma guerra cada vez con más actores que no nos permiten pensar que vamos avanzando sino retrocediendo”, señaló Name.

Añadió, “nosotros somos una nación infeliz porque no hemos salido de una guerra, porque no hemos comprendido sus causas, porque nos sientan a negociar con quienes tienen como negocio la guerra y dicen que quieren la paz. La paz no la vamos a lograr con estos procesos donde hay una prosa babosa, permanente, entre los autores de la guerra cuyo negocio es ese; son los factores que generan la violencia, el atraso y la pobreza”.

“Esto de nuevo país y el sueño de la paz no puede ser pintando palomitas en los muros, porque las guerras no se contienen con buenos sentimientos o con estrofas de poesías, ni con encuentros por allá de guayaberas en el caribe, la guerra se contiene neutralizando sus causas que son la pobreza y el atraso. No tenemos a nadie que sea el dueño de esto, somos promotores”, puntualizó el presidente del Congreso.

Anunció que en diciembre realizarán un foro y una audiencia pública del Senado en Barranquilla, para promover y lo harán con todos los actores que están de acuerdo en que hay que buscar una nueva ruta, para no seguir naciendo y muriendo en la guerra.

Ante esto el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, respondió que por primera vez en más de cinco décadas hay algún tipo de acuerdo con ELN, “yo sí prefiero insistir en una prosa babosa y no en un lago de sangre”.

Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, aseguró que lo más importante es valorar lo que se ha venido haciendo. Indicó que el hecho de que se ha firmado en el país los acuerdos de paz es una ganancia importante, un hecho histórico.

“Colombia sigue siendo un ejemplo muy grande, a parte que es un gran país. Con los ojos cerrados yo creo en la capacidad humana de buscar la armonía y vivir en armonía que llamamos paz; los problemas siempre vana existir, si optamos por guerra pueden pasar mil años y la guerra sigue existiendo, y las armas siguen sacando víctimas a medida en que nosotros no podemos resolver nuestros problemas”, expresó la premio Nobel de la Paz.