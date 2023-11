Alcaldía de Cartagena busca instalar microchips a animales en situación de calle

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena solicitó la incorporación de $116 millones para la compra de 5.000 dispositivos electrónicos (microchips) y cuatro lectores para estos dispositivos, que se utilizarán como mecanismo de identificación de caninos en la ciudad, de cara a la realización del censo de animales en situación de calle

Blanca Florian, directora de la Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, señaló que el Distrito está en un proceso definitorio de la formulación de la política pública de protección y bienestar animal, indicó que se ha tenido un inconveniente muy fuerte con la línea de base para saber exactamente el censo de los animales en condición de calle.

“Además no es nuevo porque en este momento el Distrito tiene un acción popular, frente a un tema del censo y tema de albergue para los animales en situación de calle; el dinero que estamos solicitando es para la compra inicial de un bloque de cinco mil microchips y cuatro lectores, para empezar a trabajar el censo de los animales en situación de calle, que en este momento se requiere”, indicó Florian.

Añadió, “para tener también control sobre el tema de las esterilizaciones y comenzar a trabajar fuertemente en el control de la natalidad, también porque hemos encontrado que en las esterilizaciones nos llevan a veces algunos animales que ya han sido esterilizados si están marcados se ahorra en un momento determinado este doble trabajo”.

Concejales cuestionaron que la directora de la UMATA no ejecutó los recursos solicitados, pese a haber tenido un presupuesto en la vigencia 2023 de $1.488 millones y tenía acción popular.

“Fueron ejecutados al 95%, la acción popular viene desde mucho tiempo atrás y hemos venido haciendo esfuerzos absolutamente ingentes. Este es un presupuesto adicional que hemos solicitado precisamente para seguir cumpliendo con el propósito porque los recursos que se tienen no alcanzan para las necesidades que existen”, sostuvo Blanca Florian.

El concejal Carlos Barrios solicitó la ejecución presupuestal de los recursos de la UMATA, alegó que en la entidad contratan las OPS y no invierten lo que tienen que invertir, “ahora flash track están buscando $116 millones que no sabemos si es para adicionar un contrato, si lo va hacer nuevo, si le va a dar tiempo de ejecutarlo”.

“Yo veo que usted tenía conocimiento de una acción popular previamente; usted debió decir que con sus mil cuatrocientos que le aprobaron en 2023, que fue bastante e importante de lo que no se daba en los anteriores. Yo si le solicito que me envié la proyección de cómo ejecutó esos recursos del 95% para nosotros entrar a revisar, además de eso que nos diga si lo va adicionar a un contrato o si usted va hacer un contrato nuevo y en qué modalidad lo va hacer, porque el tiempo que tiene para ejecutar estos recursos es bastante corto”, manifestó el concejal Carlos Barrios.

Cabe señalar que el Distrito tiene varias acciones populares en lo que concierne a protección y bienestar animal.

“A mi no me parece tan importante, a mi saber hoy cuántos animales en condición de calle no parece una prioridad, porque cómo el Distrito censa cuánta fauna callejera hay en Cartagena. Ni con todas las OPS que tiene la Alcaldía van a lograr censar todos los perros y gatos en condición de calle que hay en la ciudad”, alegó el concejal Sergio Mendoza.

En defensa la directora de la UMATA aseguró que no están planteando el censo para después esterilizar, es ir esterilizando e ir marcando para poder tener la posibilidad el control y que después no se vayan a repetir los animales que llevan a la jornada.

“Cómo se plantea la ejecución de los recursos, una mínima cuantía, estamos pensando en compra por la tienda virtual, no tenemos en este momento un proveedor que nosotros tengamos para hacer una adición a ningún contrato que esta vigente en estos momentos”, dijo Blanca Florian.