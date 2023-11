Alejandro Santamaría sube el volumen con ‘Discoteca’: tema escrito por Sebastián Yatra

Alejandro Santamaría tiene 26 años, nació en Bogotá y su educación la combinó en su ciudad natal y el estado de New Hampshire, en EE.UU. donde permaneció dos años en intercambio. Allí la música fue vital y el Blues llegó a su vida para quedarse.

En 2019, fue firmado por Universal US Latin en conjunto con Universal Music México y presentó su primer sencillo “Qué tal” tema que alcanzó el disco de Oro en Colombia. Ha estado en diferentes escenarios, siendo invitado por artistas como Alejandro Sanz en su gira por Sudamérica, Fonseca en sus shows por Colombia, The Mills, el ídolo argentino Luciano Pereyra, Luis Fonsi, Morat y Camilo.

Ahora, con una carrera que va en despegue, pasó por los micrófonos de La W para referirse a su nuevo lanzamiento musical “Discoteca” junto a Sebastián Yatra, quien es precisamente el escritor del tema.

“La presión por grabar género urbano viene de los cercanos que me incitan por ese camino, pero yo hago lo que me fluye (…) ‘Discoteca’ es un caso especial porque todas mis canciones las escribo yo, en cambio detrás de esta está Sebastián Yatra, si me gustaría consolidar mi estilo y buscar un álbum, eventualmente”, relató.

Asimismo, expresó en los buenos resultados que generan los duetos, por lo que no descarta la opción de tener algunas a futuro.

“El video de ‘Discoteca’ fue para pasarlo bien, pero todo siempre se basa en disciplina y práctica, yo me salí de la carrera de Derecho por buscar este sonido que para mí era lo más importante”, mencionó.

También agregó que una de las claves de sus sencillos son plasmarlas con una temática clara basada en un sentimiento, convertir los buenos y malos momentos en estos productos.

Finalmente, se recordó que Sanatamía actuará de telonero en la gira de Andrés Cepeda por Estados Unidos en 2023.

Escuche la entrevista completa en La W: