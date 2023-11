Al Oído | Partido Verde y su común oportunismo: con mermelada y posan de “independientes”

La salida esperada

Por fin se dio la salida del alto comisionado Danilo Rueda estaba muy demorada, 15 meses duró el presidente para darse cuenta que no habían resultados, pero sí un profundo desorden. Y ojo porque se espera que el ministro de Defensa también se haga a un lado para reestructurar la seguridad nacional.

Petro y Uribe si repetirán café

No fue un fracaso el tinto del expresidente Uribe y el presidente Petro, empezando porque hay que recordar que no era un encuentro para negociar era un paso para escuchar los reparos ver si encontraban coincidencias que si lo hicieron, y ojo, empezar a evidenciar que, en medio del respeto y la democracia, se pueden tramitar las diferencias.

Este no será al último café quedaron en volverse a reunir para hablar de otros temas.

La frase

Sin duda, la frase del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: “uno no puede tener representación en el Gobierno, representación a través del Sena, a través de institutos como el Icetex y hacer oposición”, expresó haciendo referencia al Partido Verde.

Sí señor, tiene toda la razón, el Partido Verde no puede posar de independiente mientras espera por un lado liderar oposición y por otro tener mermeladita en la casa refrigerando. Eso no es cierto, discúlpenme, pero no sean tan acomodados están o no.

Esa maña de acomodarse al árbol que más sombra dé que siempre tienen es muy incoherente. Ojo al decidir.

Lanzamientos

Hablemos de un libro que llegará el otro año y señores, promete prender ventilador. Ahí sí como dice el dicho popular no dejará títere sin cabeza, les hablo de Karen Abudinen quien alista libro en el que revelará muchos nombres y detalles inéditos de mucho de lo qué pasó en medio de todo lo que fue el escándalo de Centros Poblados.