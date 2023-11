¿Cuánto es 7.3 M de euros en pesos? Todo esto podría comprar con la multa de Shakira

Shakira es una de las artistas más importantes que tiene Colombia, pues con su música y carisma conquistó el corazón de millones de fanáticos en todo el mundo; asimismo, a lo largo de su carrera ha conseguido importantes premios que la catapultaron como una cantante internacional; sin embargo, el pasado 20 de noviembre la barranquillera asistió a una audiencia en España por haber cometido fraude fiscal en ese país entre 2012 y 2014, según se conoce, la cifra era de 14,5 millones de euros.

No obstante, antes de que comenzara el juicio, la colombiana aceptó su culpabilidad y llegó a un millonario acuerdo con el fin de no ir a la cárcel y seguir alargando el proceso en su contra. Ante este hecho, accedió a pagar una multa de 7,3 millones de euros, es decir, $32.524.000.000 COP a cambio de hoy, una cifra bastante elevada que se suma a los 432 mil euros que aceptó dar para no cumplir la condena de tres años de prisión.

¿Qué podría comprar con la multa que pagó Shakira?

Existen muchísimas cosas que puede comprar con 32 mil millones de pesos colombianos, desde una casa a las afueras de Bogotá o cerca a la playa hasta el vehículo de sus sueños. Teniendo esto presente, lo primero en la lista que puede adquirir es la vivienda; por ejemplo, una casa de 860 metros cuadrados con 5 habitaciones y misma cantidad de baños en La Calera, tiene un costo de 6 mil millones, según lo publicado por la plataforma ‘Metrocuadrado’. Por lo tanto, si efectúa la compra le quedarían $26.524.000.000 todavía para su disfrute.

A la factura puede añadirle una camioneta de su agrado, para este caso usaremos la ‘Ford Expedition’ que tiene un costo en el mercado de 340 millones, si la suma al carrito de compra, le quedarían $26.184.000.000 todavía que los podría invertir en un viaje para conocer distintos lugares del mundo. De acuerdo con el portal ‘Local Adventures’, 15 días en Europa le saldrían en un máximo de 3 mil dólares, es decir, alrededor de 12 millones de pesos.

Igualmente, le alcanzaría para ir a Asia porque según indica ‘Travel Viajes’, empresa dedicada al turismo, recorrer Japón, China, Hong Kong, Bangkok y Singapur durante 27 días, le cuesta 9 mil dólares o 36 millones con todo incluido. Y con todo esto, seguiría teniendo los 26 mil millones ($26.136.000.000).

Si quiere hacer estos viajes en la comodidad de su avión, tiene la oportunidad de comprar un jet privado que cuesta 2 millones de dólares, de acuerdo con ‘LunaJets’, empresa internacional dedicada al alquiler de aviones, este monto se traduce $8.133.020.000 COP. Por adquirir todos estos bienes, de los $32.524.000.000, le quedarían $18.136.000.000 COP que tendría a su disposición para invertir en lo que desee.

Adicional, debe restarle al total el precio de las retenciones e impuestos que por Ley se cobran en Colombia y, aún con todo el dinero que quede, podría seguir comprando infinidad de cosas o ¿por qué no?, invertir en propiedades dentro del país.