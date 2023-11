Gobernador de Boyacá pide al Gobierno Nacional acelerar obras en el Cusiana

Tunja

Ramiro Barragán Adame, gobernador de Boyacá, señaló que los trabajos que se realizan en la vía del Cusiana, la cual comunica a los municipios de Sogamoso (Boyacá) y Aguazul (Casanare) no han avanzado lo suficiente para que pronto sea habilitada, razón por la cual, se viene desarrollando frente a la Gobernación de Casanare un plantón por parte de la comunidad de los municipios de Labranzagrande, Aquitania y Pajarito.

“Las obras hasta el momento en este sector de Los Grillos no han avanzado como se había prometido, el Gobierno Nacional había establecido dentro del cronograma que a más tardar el 30 de noviembre se abriría la vía, sin embargo, no pensamos que sea así y es por eso que las comunidades están protestando. Esperamos que el Invías ponga más frente de trabajo para que se pueda cumplir con ese cronograma establecido y en los próximos días se dé paso, porque la comunidad ya no aguanta más”, aseguró el mandatario de los boyacenses.

Comunidad del sector de la Transversal del Cusiana manifiestan que las obras no se entregarán el próximo 30 de noviembre Ampliar

Barragán Adame señaló que debido a estos inconvenientes que se vienen presentando en esta región del país, los habitantes de estos municipios de Boyacá y Casanare han sufrido muchas pérdidas económicas.

“Nos contaba el rector de la Institución Agrícola de Pajarito, Pedro Carreño, que un estudiante perdió la vida por andar transitando entre el centro y la zona rural y no queremos que esto vuelva a suceder. Pedimos urgentemente que se entreguen las obras como están presupuestadas en el cronograma para unir a estos dos departamentos”, ratificó Ramiro Barragán.