“Sí hubo documento”: Alias ‘Sebastián’ sobre acuerdo para retirar Ejército de El Plateado

En diálogo con W Radio, el jefe negociador de las disidencias de las Farc con el gobierno, Jaime Muñoz alias “Sebastián”, confirmó los detalles entregados por La W sobre la existencia de un acuerdo entre el gobierno y la delegación del EMC para el ingreso y posterior retirada de las tropas del Ejército, en el marco del Plan Democracia, en la zona de El Plateado (Cauca).

“Un documento en el que se dice, se hace la claridad que las tropas del Plan Democracia solo van a cumplir una función para las elecciones y que después del Plan Democracia ellas se retiran. Eso lo conoció toda la mesa porque era un documento de formalizar una claridad” señaló el diálogo con W Radio.

De acuerdo con lo indicado por ‘Sebastián’, el ingreso de las tropas a esa parte del Cauca se acordó en el marco del respeto del cese al fuego y en un gesto de “voluntad” de ese grupo armado ilegal, sin que se fuese a producir una ventaja militar de parte del Ejército, por lo que no podían ingresar militares de la Operación Trueno al casco urbano.

“El Ejército ingresaba a cumplir una función, la del Plan Democracia, que es distinto al de la Operación Trueno, son contingentes distintos. (…) lo único que hubo fue una claridad expresa de que el Ejército que iba a ingresar ahí por la alta tensión que había, el Ejército, ese Ejército salía después del Plan Democracia” expresó.

Al ser cuestionado sobre todos los nombres que firmaron dicho documento indicó que el escrito fue suscrito por “muchas personas” y confirmó que la reunión se adelantó en el mismo hotel donde el día anterior fue el encuentro de la delegación del Gobierno con el registrador nacional, como señaló La W: el Hotel Habitel.

Además, mencionó quiénes quedaron en custodia del documento de ese acuerdo tal como lo señaló W Radio hace unos días.

“Todos los documentos de la Mesa de Diálogo son custodiados por la MAPP/OEA y la Misión de Seguridad de la ONU, todos esos documentos están custodiados por ellos y cuando se requiere obtenemos copias de ellos” aseveró.

Frente a la salida del Ejército bajo presión el 4 de noviembre (3 días después de la fecha que se había pactado) indicó que el problema que causó la asonada de la población y la denuncia de incumplimiento, según el jefe negociador del EMC, fue la información donde mandos indicaron que las tropas se quedarían incumpliendo el acuerdo ya fijado, entre otros temas que, de acuerdo con ellos, estaban por fuera del pacto firmado como realización de retenes y requisas a vehículos.

“No, no había (tropas en la zona previo al acuerdo), por eso era que se hacía la claridad que en cumplimiento del cese al fuego las posiciones que no había ganado la Fuerza Pública militarmente no se podían ganar por medio de un gesto de voluntad de las Farc-Ep” señaló.

El jefe negociador del EMC añadió: “El gobierno se justificaba que no había salido por razones logísticas y dígame usted cuando en territorio el Ejército está diciendo que va a quedarse, que va a cumplir otras funciones, que ya no correspondían al Plan Democracia a eso era lo que nos referíamos, a que las claridades que estaban en ese documento expresas no se estaban cumpliendo” señaló ‘Sebastián’.

Adicionalmente, negó que el registrador saliente, Alexander Vega, tuviera conocimiento del acuerdo entre el Gobierno y ese grupo armado para el ingreso y salida del Ejército de El Plateado (Cauca).

Por otra parte, frente a la continuidad del proceso de paz con el gobierno, “Sebastián” indicó que fue un “malentendido” la información en la que se dijo que habían decidido no adelantar más ciclos de negociación durante este año.

“Sí estamos próximos a reunirnos con el gobierno, se le van a tramitar los puntos que hemos estado trabajando ayer y hoy con la comunidad internacional, esperamos que haya mucha disposición para avanzar, y será eso lo que determine en qué momento iniciamos los diálogos que esperamos que sea pronto” aseveró.