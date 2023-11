Así puede saber con una llamada si la batería de su celular ya no funciona

El informe ‘Digital 2023 Global Overview Report’, producido por las empresa Meltwater y We Are Social, indicó que en este año, “5.440 millones de personas utilizan teléfonos móviles”, es decir, el 68% de la población mundial; asimismo, aumentó en un 3% comparado con el 2022. Con esto se puede deducir que cada vez más son las personas que compran o adquieren celulares con el fin de mantenerse conectados, pues este aparto electrónico no solo permite navegar por Internet, revisar redes sociales, sino también unir a las personas por medio de mensajes o llamadas.

Igualmente, la vida del dispositivo móvil la sugiere el usuario, pues de acuerdo con la página gubernamental de Winchester, ciudad en Virginia, Estados Unidos, los teléfonos se usan en un promedio de 18 meses antes de ser cambiados, a pesar de que se encuentren en perfecto funcionamiento; sin embargo, algunas personas compran otro antes de este tiempo por inconvenientes con la batería, debido a que no dura lo suficiente, ¿por qué?

Expertos en celulares como Huawei explican a las personas los principales motivos por los que la batería no dura el tiempo necesario, según afirman, esto sucedería a causa de algunas aplicaciones instaladas que generan mucho consumo, si se usa el teléfono cuando se carga, por cambios fuertes en la temperatura, entre otros factores y malos hábitos que normalmente emplean los usuarios.

Cosas que puede hacer si se descarga muy rápido la batería de su celular

La página dedicada a soporte de Samsung, señala lo que se puede hacer cuando la batería se descargue en poco tiempo; lo primero, es verificar que todas las aplicaciones y el sistema operativo estén actualizados o en su última versión; segundo, revisar las conexiones del celular, es decir, si está en 5G o 4G, dependiendo de cada una, consumirá mayor o menor de cantidad de energía, incluso funcionarían trucos como desactivar el wifi cuando sale de algún lugar.

Tercero, optimice dentro de las configuraciones la batería, esto se puede hacer directamente en ‘Ajustes’ y ‘Cuidado de la batería y del dispositivo’ (en sistemas operativos de Android) con el objetivo de cerrar aplicaciones que se ejecuten en segundo plano, gestionar la batería, analizar apps bloqueadas y malware.

Por su parte, el soporte de Apple recomienda, además de revisar las últimas actualizaciones, también activar el modo ‘Ahorro de Batería’ para reducir “el brillo de la pantalla, optimizar el rendimiento del dispositivo y minimizar las animaciones del sistema”. De igual manera, desactivar las notificaciones ‘push’ que encienden la pantalla de bloqueo con el fin de reducir el consumo.

Códigos de llamada para saber si su batería no funciona o se encuentra en mal estado

Los usuarios con dispositivo Android, tienen la oportunidad de conocer si la batería del celular ya no funciona o se encuentra en mal estado con una simple llamada. Según Yendry Cayo, youtuber dedicado a hacer videos de tecnología, los números que se deben marcar son: