“¿Para qué el Gobierno pidió más plata si no la ejecuta?” Vocera del partido de la U

Alerta por 19.2 billones sin ejecutar. ¿Qué está pasando en los ministerios? Los voceros del partido de La U Saray Robayo, insiste que es necesario dar un debate sobre los recursos comprometidos y ejecutados hasta el momento en el Estado, pues falta un poco más de un mes para que finalice en año y según ella, no se lograrán las metas de ejecución.

“Tenemos 19.2 billones de pesos sin ejecutar. Como Gobierno no sabemos o tenemos miedo desde los ministerios, para llevar la inversión social al territorio. Son los colombianos quienes no están viendo garantizados sus derechos y solución a sus problemas como pobreza extrema en sus territorios. Si bien el presidente expidió un decreto para darle la potestad a los ministerios de ejecutar los recursos que faltan, hay una problemática gigante por ejemplo en el ministerio de la Igualdad: comprometidos 1.4 % de su presupuesto de 31 mil millones solo ha comprometido 400 millones de pesos”, aseguró la Representante Saray Robayo.

Por su parte el representante del Pacto Histórico Alberto Tejada reconoció que falta ejecución pero no están lejos de los índices históricos:

“Falta ejecución pero si miramos los promedios históricos tampoco podemos decir que estamos desfasados. Lo ideal sería estar con un índice mayor de ejecución sin embargo las llamadas reiteradas del presidente creo que han logrado acelerar el proceso de toma de decisiones sobre las apropiaciones y sobre los desembolsos correspondientes” afirmó Tejada.

Advirtió que tampoco se pueden despilfarrar los recursos y entregarlos a los mismos contratistas de siempre que incluso han presentado incumplimientos en proyectos pasados:

“Este gobierno está intentando cuidar los recursos y no podemos entregarle la plata a los mismos contratistas de siempre y en las mismas condiciones de siempre de cualquier manera. El gobierno está dando instrucciones muy precisas para saber a quién se le entregan los recursos públicos porque también ha habido mucho despilfarro”.

La representante Robayo cuestionó que el gobierno pidiera más dinero si no iba a ejecutarlo:

“Por qué estamos pidiendo más dinero con una reforma tributaria ambiciosa de la además fui ponente, y que ahora no sabemos ejecutar la plata. Entonces para qué plata si la vamos después a tener guardada en reservas porque no se va a poder ejecutar este año, eso va a pasar al próximo año y tocará acomodar todo. El Ministerio de Ambiente tiene 49% comprometido de un presupuesto de 72 mil millones de pesos. Tenemos reciclados que pagándoles 2 o 3 millones de pesos por trabajo, estamos formalizado empleo y podríamos ejecutar este presupuesto. O si no, recuperemos la zona costanera de nuestro país. Eso sí somos el gobierno del cambio y queremos una transformación energética y por lo tanto ambiental. ¿Por qué no le estamos poniendo la cara a las problemáticas?”, cuestionó.

El representante Tejada advirtió que no se puede ejecutar por ejecutar sin tener clara la inversión garantizando que los recursos lleguen a las comunidades.

“No nos podemos desesperar y que porque estamos a mes y medio de terminar el año fiscal pues hay que sacar la plata de cualquier manera. Lo que más me preocupa a mí es que haya mucho dinero en fideicomisos porque creo que allí sí hay un problema de gerencia de los recursos pues no es lo mismo tener la plata ejecutada en proyectos de infraestructura, de acueductos, a tenerla en una entidad financiera. Pero insisto en que hay aunque mucho ruido, ministerios como el de educación son los que más han avanzado en ejecución al igual que el de salud, Vivienda. Y los que están más rezagados son la misma presidencia de la República en DNP el ministerio de Defensa, de Minas”, aclaró Tejada.

El congresista del Pacto Histórico aseguró que lo ideal sería poder estar ejecutando al 100% pero no se puede medir al gobierno Petro con un rasero que no han tenido los anteriores gobiernos.

“Ese no puede ser el argumento porque si observamos las cifras históricas, estamos en un rango muy similar a lo que ejecutó el gobierno de Uribe, los gobiernos de Santos y el gobierno de Duque. De allí concluir que estamos dejando al garete el presupuesto, tampoco. En el caso de Vivienda la ministra por más que quiera no puede implementar problemas de mejoramiento y construcción y de acueductos comunitarios si no tenemos títulos saneados, certificaciones de que no hay riesgos de inundación y otras variables”, afirmó.

La vocera del partido de la U aseguró que “no hay una cabeza dirigente” para saber dónde ejecutar los proyectos. “Y como no están contando con los congresistas que queremos ayudar a los territorios, desde Bogotá queda muy difícil que unos técnicos, que si bien los respeto y los necesitamos para trabajar, no conocen el territorio”, aseguró.

Robayo mencionó otros casos donde se evidencia falta de ejecución presupuestal.

“En vías en presupuesto, de lo cual fui ponente, aprobamos 4.2 billones. A octubre faltaban 1.23 billones para comprometerse y estamos hablando de vías, los caminos vecinales que tanto habla nuestro presidente Petro para poder comunicar al campesinado con la comercialización de los productos que sacan y poder ejecutar, para tener también un turismo. En Presiencia el 1.3 % de los 2.3 billones están sin ejecutar. Cuidando la plata y para qué si no es para invertirla y ayudar a las comunidades” cuestionó Robayo.

Tejada aseguró que ha habido una mayor ejecución presupuestal este año respecto al anterior, lo que demuestra un aprendizaje y compromiso del gobierno

“El año 2022 dejamos de ejecutar el 29% y este año hemos dejado de ejecutar 19%, hemos aprendido y mejorado”, aseguró Tejada.