“Dialogar es no estar de acuerdo en todo, pero trabajar”: La petición de Petro a Sarabia

La directora del DPS, Laura Sarabia, estuvo en el foro Visión Colombia 2024 de Prisa Media como una de las panelistas invitadas en una conversación abierta sobre economía popular y la perspectiva del Gobierno frente al impulso a este mercado.

“Dialogar es, no necesariamente estar de acuerdo en todo, pero sí trabajar juntos. Esa es la invitación que hacemos desde el Gobierno Nacional y lo que nos ha pedido el presidente de la República”, explicó la directora del DPS sobre la petición de Gustavo Petro para la institución las dependencias institucionales.

“Cómo podemos remar juntos para tener una Colombia productiva y para que realmente las comunidades se beneficien”, añadió Sarabia.

“Es una apuesta entre todos y que realmente podamos llevar esa economía a cada uno de los territorios, que podamos llevar soluciones de vivienda, de conectividad, realmente educativas”, indicó.

También aprovechó para aclarar que el Gobierno no persigue una política asistencialista basada en subsidios, más bien “que nuestros territorios no dependan de transferencias monetarias, porque eso no los saca de la pobreza, sino que les ayude para impulsar la asociatividad, generar proyectos productivos y economía popular”.

Reviva los mejores momentos de este conversatorio: