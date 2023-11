Gran cumbre entre periodistas y cineastas se llevará a cabo en Cartagena

Periodistas de investigación especializados en reportajes de crimen y corrupción presentarán sus historias a directores y cineastas en la primera Cumbre Floodlight, la cual se llevará a cabo en Cartagena desde el próximo jueves 30 de noviembre hasta el domingo 3 de diciembre.

Dicha cumbre ha sido organizada por Philippa Kowarsky, productora nominada al Oscar que participó en las películas The Gatekeepers y Sweet Mud, y por Alesia Weston. La cumbre servirá como un proyecto piloto para poner a prueba una posible alianza a largo plazo entre periodistas investigativos y la industria del cine y la televisión.

Otro de los objetivos es que los directores adapten dichas historias al cine o a la televisión. La idea es “ampliar las historias que merecen atención y ampliar su impacto más allá del alcance de los medios periodísticos más tradicionales”, según un comunicado.

La cumbre Floodlight reunirá al Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés) y la Fundación Gabo.

“Este es el tipo de cosas que harían enloquecer de emoción a mi padre: la unión del cine y el periodismo, dos de los grandes amores de su vida”, dijo Rodrigo García, miembro del consejo de la Fundación Gabo e hijo de Gabriel García Márquez. “Le haría tanta ilusión estar en el lado de los que lanzan como en el de los que escuchan. Sería un sueño hecho realidad para él”.

Por su parte, el cofundador del OCCRP y periodista de investigación Paul Radu afirmó que “el periodismo de investigación consiste en revelar la verdad y Floodlight trabajará con cineastas creativos para abrir más espacio a la información del público”, añadiendo que “juntos convertiremos reportajes publicados e inéditos en películas de ficción y series de televisión que descifren, expongan y disminuyan el mundo criminal que nos rodea”.

Algunos de los asistentes confirmados de la industria son la guionista de Erin Brockovich, Susannah Grant; el guionista de The Big Short y Bombshell, Charles Randolph; el productor de Slow Horses y The Americans, Graham Yost; la productora de Toni Erdmann, Janine Jakowski, y el director de No Man’s Land, Danis Tanovic.