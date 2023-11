¿Cuál es la ciudad con el semen de mejor ‘calidad’? Estudio reveló el dato científico

En España, la calidad del semen de los varones ha descendido, un hecho que se lleva estudiando desde hace años. Lo que ahora se ha demostrado es que, además, el número de espermatozoides móviles es diferente en función de la localización geográfica.

Así lo ha demostrado un estudio realizado por Rocío Núñez Calonge en el 31º World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI), celebrado en Viena, Austria.

Núñez pasó por los micrófonos de La W para dar mayores detalles de su estudio, que podría ser aplicado a otras regiones del mundo, como Colombia.

Inicialmente, la experta dejó claro que el estudio detectó que su lugar de residencia sí influye en la calidad del esperma, sin embargo, se sigue indagando por qué.

“No sabemos exactamente cuál sería el motivo, uno podría pensar que el medio ambiente, la calidad del aire y la combustión afectan la fertilidad, pero, por ejemplo, pensaríamos que Asturias que esta menos contaminado podría tener mejores índices, pero Granada y Almería están muy cerca y tienen indicadores bastante diferentes”, aseguró la experta.

Por lo tanto, las causas de la afectación en la calidad del semen no irían encaminadas a los factores externos de cada ciudad, sino a los propios.

“Una de las hipótesis es si son fumadores, la obesidad, la calidad de vida, eso es lo que analizaremos ahora, ver si quizás, cada ciudad tiene un estilo de vida que afecte, más allá de agentes externos”, afirmó.

¿Cuál es la ciudad con mejor esperma?

Como lo expresa el estudio, la mejor calidad se la lleva Oviedo, ciudad del noroeste de España, la capital de Asturias, contando con 102 millones de espermatozoides por mililitro, aumentando también las posibilidades de fertilidad, seguido de Almería, Málaga y Valencia.

“En el mundo hay varios estudios que expresan la misma idea, donde en diferentes regiones de un mismo país hay diferencias en la calidad del semen, por lo que sí podría aplicar”, dijo.

Asimismo, la doctora en Biología expresó que la edad no influía, pues en su estudio basado en España donde acogieron un grupo de hombres que oscilaban entre los 38 años, no se detectó ninguna diferencia, más allá de sus regiones de residencia.

“Podemos asegurar que la calidad del esperma sí depende de su ciudad de residencia, ahora el paso a seguir es conocer si en cada contexto social hay diferencias en el comportamiento, si hay mas fumadores en un lugar que en otro, si hay más malos hábitos en unos ciudadanos que en otros”, cerró.

