Interponen tutela contra MinHacienda por no radicar concepto fiscal de reforma a la salud

Sigue la polémica en la Cámara de Representantes por cuenta de la ausencia de un concepto de viabilidad fiscal para la reforma a la salud.

Ante la negativa del Gobierno a presentar el informe para el segundo debate, el Centro Democrático interpuso una acción de tutela contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para que cumpla con la presentación.

El representante Hernán Cadavid cuestionó la actitud de Bonilla y pidió que haya claridad sobre los costos que implicaría el modelo de aseguramiento en salud propuesto por el presidente Gustavo Petro.

“He procedido entonces a presentar una acción de tutela. Tocó tutela con el ministro de Hacienda porque parecemos rogándole y suplicándole un elemento esencial para que este debate se pueda desarrollar en los términos y forma que implica. El señor ministro, con esa misma soberbia con la que sale a medios de comunicación, ojalá le pusiera un poquito de empeño para podernos contestar”, dijo.

El congresista también señaló que el impacto fiscal hace parte de la información que, no sólo el Congreso sino el país, debería conocer.

El MinHacienda @ricardobonillag se niega a entregar el concepto de impacto fiscal en la reforma a la salud.



Se niega a contestar nuestra solicitud de información



Procedí con acción de tutela a ver si también va a burlarse de la justicia pic.twitter.com/LFzyR8dj2A — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) November 28, 2023

El Gobierno ha defendido que no radicará aún el concepto, pues considera que es prematuro al no tener claro cómo quedará el texto final para realizar el cálculo, teoría que para varios congresistas no es válida.