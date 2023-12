Colombia tiene un sistema educativo que fracasó: presidente Petro por pruebas PISA

En medio de una nueva rueda de prensa, el presidente Gustavo Petro junto con la ministra de Educación, Aurora Vergara, hicieron un balance de la educación en el país luego de las pruebas PISA 2022, que no trajo buenos resultados para la educación del país.

Es por eso que el presidente calificó como un ‘fracaso’ el sistema educativo del país. “Esto no es una nueva noticia, se ha venido repitiendo en el siglo XXI. Las reformas hechas en el pasado no han apuntado a que la población colombiana se pueda educar con calidad. El derecho a la educación, como calidad en el saber no existe”, agregó el presidente.

De igual forma, el mandatario hizo una comparación con lo que está pasando en las ciudades capitales y en la zona rural del país donde, si bien, aseguró que Bogotá tiene niveles altos aceptables, también se refirió a que “hay que mirar zonas apartadas”.

“Si miramos el sistema educativo rural de Colombia estamos dejando en una brecha inmensa a la población rural respecto a su derecho a educarse y a la capacidad que la educación tendría para habilitar la prosperidad social”, dijo el presidente.

Por eso, ante los malos resultados en las pruebas PISA, el mandatario ordenó al Ministerio de Educación impulsar tres programas: