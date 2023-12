Licitación de pasaportes: Martha Lucía Zamora rinde declaración ante la Fiscalía

La saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, llegó hasta el Búnker de la Fiscalía General de la Nación a rendir declaración juramentada en medio de la investigación que se abrió por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en torno a la licitación de los pasaportes en Colombia.

Las diferencias sobre cómo solucionar el conflicto con la empresa contratista desató una acalorada discusión entre el canciller Álvaro Leyva y Zamora, que habría contribuido a la salida de la funcionaria que estará en el cargo hasta el 18 de diciembre.

Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, al parecer, pretendía que se cierre por completo la posibilidad de hacer el negocio con Thomas Greg, la exdirectora de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado planteaba que debía buscarse una solución alterna, pues se podría perder la demanda y generarle pérdidas a la nación superiores a los 120.000 millones de pesos.

A propósito de esta polémica, Zamora conversó con El Reporte Coronell en La W y, además de ratificar su renuncia al cargo –la cual asegura que le fue exigida en dos ocasiones–, mencionó detalles de una reunión llevada a cabo en París en la que se abordó la licitación en cuestión.

“(Las reuniones) se están llevando a cabo en un hotel en París. Me dieron el nombre del hotel (y) de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber (…) yo soy servidora pública, tengo una información que me dieron que no he corroborado en ningún momento”, contó Zamora.

En ese sentido, aseguró que, de inmediato, pondrá esta información en conocimiento del fiscal general y del director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía “para que se proceda a verificar, porque son hechos supremamente graves relacionados con esta licitación en donde corren millones de pesos debajo de todo esto”.

Al ser interrogada sobre la naturaleza de estas reuniones en París, en las que presuntamente funcionarios e interesados en la licitación estarían haciendo una negociación paralela de este multimillonario contrato, Zamora precisó lo siguiente: “No puedo hablar del contenido de la reunión, pero si se investiga y se llega a saber quiénes estuvieron allí, que coincida (con) la información que me dio la persona que me mandó ese mensaje, es una fuente importante para saber si en esta nueva licitación también hay temas que deben ser conocidos por las autoridades judiciales”.

Zamora también confirmó que el fiscal Juan Carlos Losada Perdomo, funcionario de la Cancillería, estuvo en esa reunión en París. Adicionalmente, mencionó el nombre de Jorge Leyva, hijo del canciller Álvaro Leyva Durán.