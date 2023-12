¿Cómo las mujeres deberían cuidar adecuadamente sus partes íntimas? Médica explica

Según explica la Mayo Clinic “la salud vaginal es una parte importante de la salud general de la mujer. Los problemas vaginales pueden afectar a la fertilidad, al deseo sexual y a la capacidad de alcanzar el orgasmo”.

En ese sentido, la misma entidad explica que “los problemas continuos de salud vaginal también pueden causar estrés o problemas en la relación, así como afectar a la confianza en uno mismo”.

Por este motivo, la doctora Liliana Triana, quien es cirujana plástica, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para profundizar sobre el tema.

La experta inició mencionando que estos aspectos “a veces son temas tabúes, es importante hablarlo”

Además, que “cuando trabajamos el tema de la vagina saludable dicen que es algo que ahora nos inventamos los cirujanos; como mujeres los senos y la vagina son partes importantes de nuestra intimidad”.

Así, la doctora entró en materia y explicó a lo que la mujer debe prestar mayor atención en el caso de la vagina: el pH.

“Si tengo cambios en el pH puedo tener una vagina irritada, una vagina inflamada va a llamar a que haya infecciones vaginales más fácilmente porque tenemos una flora y unas bacterias buenas que nos defiendan de las malas, si no tenemos un PH correcto llegan las malas bacterias a invadirnos”, relató.

Añadiendo que “lubricante no hay necesidad de usar, si uno es juicioso en su rutina sexual no hay necesidad”.

Y así, que se la vagina está irritada se debe “trabajar por mejorar el pH”.

La doctora recalcó que “es muy importante tener una higiene correcta. A medida que pasan los años comienzan a haber cambios hormonales, cuando se vuelven adolescentes hay un pico de estrógenos que se evidencias en la vagina o por ejemplo en estrías”, dijo.

Adicionalmente, recalcó que “hay que mantener una piel muy hidratada, eso ayuda mucho, en ese pico de adolescencia es importante”.

La cirujana plástica fue enfática en recalcar que “hay que mirarse, revisarse la vagina, hay mujeres que pueden estar irritadas y la mucosa de la vagina se pone pálida y delgada, a la hora de tener relaciones sexuales cualquier roce producirá heridas y una penetración se vuelve una tragedia”.

Por otro lado, habló sobre otra coyuntura en esta materia y es la depilación.

“Está de moda quitarse todo, todo el mundo quiere rasurarse todo. Lo del vello púbico si nos protege, nos ayuda también a la parte de sudoración, pero las modas son las modas. Sin embargo, es importante que si nos vamos a quitar el vello púbico evitemos que haya roce exagerado porque ese bello protege de ese roce”, dijo.

Y así, que “todo está hecho por una razón, no peleemos con la naturaleza”.

Finalmente, en el caso de la vagina habló sobre los protectores. “No se deben usar los protectores diarios. Si me pongo un protector diario y dejo eso húmedo todo el tiempo va a terminar en una candidiasis, entonces no, protectores diarios no. Producen candidiasis y cambian el pH”.

“Hay que cuidar con mucho amor esa parte del cuerpo, prevenir que se cambie el pH”, concluyó.

Finalmente se refirió a los senos, y dijo: “a nivel de la piel de los senos puede haber cambios en textura o pezón, pezón invertido, secreción de líquidos por el pezón y no es normal. Ahora, el autoexamen de mama es vital hacérselo todos los meses unos días después de que haya pasado el periodo, aprenderse uno el masaje de memoria”.

“Tener un tumor en el seno no es algo chistoso, es algo que está muy cerca de nosotras las mujeres”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: