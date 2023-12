Sigue el ‘agarrón’ entre el alcalde saliente y alcalde electo de Bucaramanga

Bucaramanga

Sigue el ‘rifirrafe’ entre el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y el electo Jaime Andrés Beltrán y es que luego de las denuncias que hizo Beltrán de presuntas irregularidades encontradas por su equipo de empalme, pues Cárdenas instauró una denuncia por injuria y calumnia.

Justamente sobre la demanda, Jaime Andrés Beltrán, respondió diciendo que es una cortina de humo con la que se pretende desviar la atención de las presuntas inconsistencias halladas dentro de la alcaldía.

“Estoy atento a que las autoridades me llamen para sustentar mis argumentos, pero quien tiene que declarar ante la justicia frente a los hechos que hemos encontrado en el empalme es él. Él no puede poner un distractor como este para evadir la responsabilidad y no darle la cara a los bumangueses con hechos graves, esto es una cortina de humo clara del mandatario”, dijo Beltrán.

Sin embargo, Cárdenas también dijo que en el país hay políticos “espectáculo” y que la ciudadanía está cansada de estas personas y aseguró que lo único que buscan es que con cortinas de humo escondan sus interéses.