Video: así fue la captura de Harold Echeverry, presunto homicida de Michell González

Este 11 de diciembre fue capturado en el barrio Porfía, en la ciudad de Villavicencio, en medio de un retén de la Policía, Harold Echeverry, presunto homicida de Michell González.

El subsecretario de Seguridad de Cali, Guillermo Londoño confirmó la información. De acuerdo con las primeras informaciones, Echeverry se movilizaba en una motocicleta.

Por su parte, el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, se pronunció a través de sus redes sociales agradeciendo las labores de la Policía Nacional.

Reacción de Genaro González, padre de Michell González

Con emotivos abrazos y en medio de aplausos de familiares y vecinos, Genaro González, padre de Daihiana Michell González Sierra, asesinada en Cali el pasado 7 de diciembre, expresó su alivio tras enterarse de la captura de Harold Andrés Echeverry, presunto responsable del feminicidio.

Pide a la justicia que la muerte de su hija de 15 años no quede impune y que se establezca una condena ejemplar.

“Siento un descanso, mi hija ya no está, pero esto es un alivio para la familia y se me eriza la piel. Que las autoridades descarguen todo el peso de la ley porque una persona de estas no merece estar libre en las calles”, señaló.

Así fue la captura de Harold Echeverry, presunto homicida de Michell González

#NoticiaW | El hombre acusado de asesinar a Daihiana Michell González Sierra será traslado a Cali en un avión de la Policía Nacional. pic.twitter.com/Re26Cducu0 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 12, 2023

¿Cómo se movilizó el sospechoso antes de su captura?

De acuerdo con las informaciones, Echeverry habría escapado en moto hasta Chicoral, Tolima, y pidió posada en iglesias cristianas haciéndose pasar por un hombre humilde. Logró encontrar una habitación el 8 de diciembre.

Posteriormente, el domingo 10 de diciembre viajó a Villavicencio, según fuentes.

Al parecer, el presunto asesino de Míchel González tenía en sus planes viajar a Venezuela.

La Policía, en labores de inteligencia, lo había rastreado.

Finalmente, la Policía recibió una llamada de un ciudadano que reportó que lo vio y envió una foto. Luego del análisis confirmaron su identidad y que estaba haciéndose pasar por mototaxista