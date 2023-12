Rifirrafe entre canciller y senadores en debate sobre licitación de pasaportes

No le fue muy bien al canciller Álvaro Leyva en el debate de control político al que fue citado en la Comisión Segunda del Senado, en medio del escándalo por la licitación de pasaportes que cobró la cabeza de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado, Martha Zamora.

La Comisión se declaró insatisfecha con las explicaciones del funcionario y evalúa citarlo a un debate de moción de censura. Además, la intervención de Leyva generó enorme molestia, a raíz de que mandó a los congresistas a leer, después una intervención de la senadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico.

“Les pido que para la próxima vez se hayan leído juiciosamente esas resoluciones, porque no hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido. Parte de la respuestas están ahí, las que usted me ha hecho, lo que me lleva a pensar, con la mayor consideración y respeto, que usted no se ha leído la resoluciones”, dijo Leyva.

Ante esto la senadora Flórez protestó y exigió respeto al ministro de Relaciones Exteriores, pues consideró machista sus comentarios.

“Discúlpeme, canciller, pero yo también exijo respeto cuando usted me está acusando que yo no estoy informada. Yo he hecho un ejercicio con esfuerzo por tener información. Si usted no nos entregan otra información, es un problema en la Cancillería. Usted no vino como canciller a hacernos un debate de control político al Senado. Estamos, al contrario, haciendo un debate control político de la Cancillería y yo sí le pido respeto y parte del machismo está en que le responde a la mujer que no estoy documentada”, manifestó la congresista.

El tema no es menor, pues justamente otra de las razones de que Leyva fuera llevado a control político tiene que ver con las denuncias de Martha Lucía Zamora sobre los presuntos gritos que habría recibido por parte del canciller en medio de una discusión en la Casa de Nariño.

Además, Leyva sugirió que estaba listo para acudir, pero que no había sido citado, ante lo cual el presidente de la Comisión, Lidió García, respondió enérgicamente asegurando que sí hubo citaciones y varias.

“Canciller, me disculpa, pero hemos tratado de iniciar un debate de manera tranquila y usted está haciendo señalamientos que no son y que no voy a permitir aquí, porque yo le tengo aquí las resoluciones, las convocatorias, las citaciones y usted nunca asistió. Yo lo llamé después de tres faltas y le dije, ‘señor canciller, escoja la fecha usted’, la escogió y tampoco asistió, entonces no puede decir a la Comisión Segunda que no lo han citado”, indicó.