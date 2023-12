Linda Caicedo, finalista a la mejor jugadora del mundo en los premios The Best

Linda Caicedo con la Selección Colombia | Foto: Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images / Alex Grimm - FIFA

Las buenas noticias no paran para Linda Caicedo. Este jueves la FIFA confirmó que la delantera colombiana está en el top 3 de finalistas a la mejor jugadora del mundo en los premios The Best que se entregarán el 16 de enero en Londres.

La futbolista del Real Madrid compite junto a Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso y buscará quedarse con el galardón por primera vez.

Los premios The Best se entregan desde 2016 después de que la FIFA se separara de France Football en el reconocimiento al Balón de Oro. En esta oportunidad se premia a la mejor jugadora del fútbol femenino entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de agosto de 2023, fecha de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

En un principio fueron 16 las futbolistas nominadas al premio The Best a la mejor jugadora del mundo. De esta preselección, que estuvo a cargo de un panel de expertos, fueron tres las finalistas seleccionadas por un jurado internacional compuesto por: entrenadoras de selecciones nacionales femeninas, capitanas de selecciones nacionales femeninas, periodistas de fútbol y aficionados que han votado en la página web de la FIFA.

Linda Caicedo ingresa a este grupo tras un gran año en el que disputó las tres copas mundiales Femeninas de la FIFA, siendo subcampeona en la categoría sub-17. En la categoría de mayores fue la gran figura de Colombia en una histórica clasificación a los cuartos de final y pasó de ser una “prodigio” a una de las mejores jugadoras del mundo.

Las votaciones ya cerraron y los resultados se publicarán en FIFA.com después de la ceremonia de entrega de premios del 16 de enero de 2024.