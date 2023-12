Contraloría pide analizar el plan y modelo de implementación de la transición energética

Colombia

En el lanzamiento de la edición 370 de la revista ‘Economía Colombiana’ de la Contraloría General de la República, se hizo un análisis profundo de la transición energética en Colombia, desde donde se realizaron llamados acerca de la gestión y planificación de este tema crucial para el país.

En ese sentido, la entidad asegura que se debe ejecutar de manera responsable un plan de trabajo, modelo de financiamiento y mecanismos de compensación alrededor de esta transición, por lo que el vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, en funciones de Contralor General de la República, mencionó: “Transición energética sí, pero segura, integral, eficiente y responsable”.

Al respecto también afirmó que “cualquier decisión que tome el país con la transición energética tiene una implicación directa en las finanzas de la Nación”, insistiendo en mirar con cuidado el impacto en la economía que produciría una decisión del Gobierno de no tener más licencias de exploración y explotación.

A su vez, el funcionario recalcó que la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia produce anualmente en pagos de regalías, tanto en Ecopetrol como en las empresas que tienen licencias vigentes, un promedio de más de $80 billones anuales, mostrando la preocupación de este órgano de control por la necesidad de interpretar de qué manera no se van a desequilibrar las finanzas y las inversiones que el Estado necesita realizar.

“Un sector de la economía que está produciendo estos ingresos al presupuesto de la Nación y que financia gran parte de la inversión social del país, debe tener una discusión reposada sobre su futuro”, enfatizó Zuluaga.

Otros puntos de vista

A lo largo del evento, también se contó con la participación de Amylcar Acosta, exministro de Minas y Energía, quien se refirió a la forma como se proyecta la transición energética: “Estamos esperando la hoja de ruta de la transición energética, que el Gobierno prometió dar a conocer al mundo en mayo pasado. Estamos a tientas, por instrumentos”. Además, resaltó que no existe una receta de cómo debe hacerse la transición; pues Colombia depende de la exportación de gas y petróleo, que representa el 38 % de los recursos del país.

A su vez, Germán Arce, también exministro de Minas y Energía, recalcó que la transición energética es particular para cada país y depende de la disponibilidad de recursos naturales con los que cuenta Colombia, y las condiciones ambientales, económicas y sociales: “No podemos hacer una transición costosa para los colombianos. No corresponde a un solo actor, hay que ver cómo ayudamos todos”, destacó.

Estos son los tres planteamientos de la entidad

Para el Contralor en funciones, la transición energética debe tener en cuenta tres temas fundamentales:

1. El funcionario se pregunta cuál es el plan de transición energética del Gobierno, teniendo en cuenta que este tiene unos costos y tiempos.

2. A su vez, planteó la duda sobre cuál es el ejercicio económico que está planteando el Estado para hacer una diversificación de la economía y que, a su vez, permita soportar lo que puede significar la decisión de no autorizar más licencias de explotación.

3. El último de los planteamientos fue: ¿En ese modelo de transición, cuáles son los recursos que el Estado va a disponer para hacer un apalancamiento al sector?, afirmando que la transición energética no es solamente la disposición normativa de una serie de condiciones para que se sepa cuánto se va a reducir, qué tipo de energías se van a utilizar y cómo se van a producir, sino que también se necesita saber cómo se apalanca este proceso y cuánto cuesta en el mediano y largo plazo.

Al respecto, el contralor delegado de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, afirmó durante el evento que la Contraloría General de la República sigue pendiente de la información que solicitó al Gobierno sobre la transición energética y, antes de concluir el presente año, se debe tener respuesta.