Crisis en el Centro de Alto Rendimiento: la Villa Deportiva y el contrato sin cumplir

La Villa Deportiva del Centro de Alto Rendimiento es otro de los interrogantes sobre la gestión del dinero en el Ministerio del Deporte. A dos años de que la entidad entregará un contrato directo por $10.000 millones al Comité Olímpico Colombiano (COC) el objeto del contrato aún no se ha cumplido.

La decisión de otorgar este contrato sin licitación ni estudio de mercado fue tomada el 28 de enero de 2022, bajo la justificación de que el COC actúa como entidad sin ánimo de lucro, permitiendo así la contratación directa, lo clave es que bajo esta contratación el COC no puede prestar bienes ni servicios, como lo asegura la misión y visión del Comité, presentada en el mismo contrato.

Sin embargo, la realidad en la Villa Deportiva, que debía entregarse el 31 de diciembre de 2022 y que obtuvo una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 tiene dos problemas:

El primero es que el objeto social del COC es apoyar, promover y estimular el espíritu deportivo. Sin embargo, entre los trabajos que está desarrollando el COC en la Villa Deportiva están el mantenimiento de equipos, la contratación de diagnósticos técnicos, los arreglos eléctricos, el sistema hidráulico, la construcción de la entrada y el arreglo de todas las habitaciones.

En ese orden de ideas ese contrato debió tener un estudio de mercado y posteriormente una licitación porque lo que se está haciendo en la Villa Deportiva es una prestación de bienes y servicios y el objeto del contrato no es de apoyo así como dentro de la razón de COC no está la construcción, ingeniería o prestación de ningún servicio de infraestructura.

Este contrato que se firmó en marzo del 2022 lo recibió el 1 de septiembre de 2022 el Gobierno de Gustavo Petro por el secretario general del Ministerio del Deporte. A pesar de ser un contrato que no cumple con las características de la contratación estatal, el actual Ministerio decidió darle continuidad.

Razones para haber frenado el contrato: Primero, era un contrato que debió adjudicarse de acuerdo a la ley de contratación; segundo, para el primero de septiembre de 2022 no se había ejecutado el contrato y tercero, el ejecutor, es decir, el COC no cuenta con la idoneidad y capacidad para ejecutar el contrato.

Ahí nace el segundo problema pues la fecha de la entrega de la Villa Deportiva está programada para el 31 de diciembre del 2023 y las obras principales no han avanzado.

W Radio visitó la Villa Deportiva y evidenció que a tan solo 15 días de la fecha límite para la entrega, la situación es alarmante. La Villa Deportiva no cuenta con las certificaciones necesarias para su apertura y no cumple con múltiples requisitos para operar como un espacio destinado a deportistas. No hay sistema de drenaje para las aguas negras por lo que los baños de las instalaciones no podrían usarse, el sistema eléctrico no tiene las certificaciones para poder iniciar operaciones y el sistema hidráulico, por el cual se hizo la segunda prórroga, no tiene ningún avance.

La operación planificada para la Villa Deportiva incluye un hotel con capacidad de 120 personas, con 40 habitaciones triples. Según el contrato y la propuesta del COC, el complejo tendría 20 personas operando la seguridad, restaurante, mantenimiento, recepción y todo lo que un hotel requiere.

Solicitamos al Ministerio del Deporte las facturas sobre estos contratos para verificar el objeto del contrato y la tercerización que tuvo que hacer el COC para prestar estos servicios y su respuesta fue negativa, alegando que las facturas con privados no son de interés público. También se solicitaron con el fin de conocer cómo se han distribuido esos $10.000 millones en dos años y cuánto tiempo más este dinero estará sin ejecutarse.

