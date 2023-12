Los dueños de las armas en el Pacífico son los mexicanos: presidente Petro

En medio de su intervención en un evento de jóvenes en Buenaventura, el presidente Gustavo Petro se refirió a la lucha contra el narcotráfico y la violencia en esta parte del país, pero también puso sobre la mesa la gran influencia de carteles mexicanos en el Pacífico colombiano.

“Si me preguntan hoy quien tiene entonces el poder en el litoral pacífico, fuera del Estado que -medio, medio-: los mexicanos y ahí me voy metiendo una discusión difícil, pero es así”, dijo el presidente.

Y también agregó que el poder de las armas ilegales lo tienen los mexicanos.

“El dueño de las armas en el Pacífico son los mexicanos. No México, no la república mexicana, no el pueblo mexicano; sino no la mafia mexicana. Tenemos guerrilleros que hablaban de revolución al servicio de la mafia mexicana, bonito futuro tuvo revolución en Colombia de esa manera y no se han dado cuenta todavía que ya no hay revolución”, concluyó.