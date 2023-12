Water One Inc introduce el sistema ‘Agua Móvil’ para comunidades en La Guajira

Sistema ‘Agua Móvil’ de Water One Inc. Foto: Suministrada.

Kenn Visser, vicepresidente de Water One Inc, ha estado siguiendo de cerca los esfuerzos recientes de La W, en colaboración con otras empresas privadas, para llevar sistemas de agua potable a comunidades en La Guajira.

Este viernes 15 de diciembre Visser compartió detalles sobre un revolucionario sistema denominado ‘Agua Móvil’, impulsado por ingeniería solar, diseñado para el tratamiento de agua cruda y su conversión en agua potable.

Water One Inc ha estado a la vanguardia de la implementación de soluciones sostenibles desde hace varias décadas. Con un historial probado en la introducción de medidas efectivas en países africanos, Haití y, más recientemente, en áreas rurales de Cuba, Water One Inc se ha distinguido por su capacidad para adaptar equipos e instalaciones según las necesidades específicas de cada comunidad.

Le puede interesar “Son frutos de la reconciliación”: Laura Sarabia por la alianza que creó Misión La Guajira

La clave del éxito de Water One Inc radica en su enfoque personalizado para abordar los desafíos únicos que enfrenta cada región.

Este compromiso se evidencia en la duradera eficacia de cada instalación, ya que en algunos casos, después de más de ocho años, continúan suministrando agua de alta calidad de manera ininterrumpida, beneficiando a las comunidades que ellos sirven.

La experiencia acumulada por Water One Inc en diversas partes del mundo demuestra su capacidad para superar desafíos y adaptarse a entornos diversos, contribuyendo significativamente a mejorar la calidad de vida de las comunidades más necesitadas. El sistema “Agua Móvil” no solo refleja la innovación tecnológica de Water One Inc, sino que también resalta la importancia de la colaboración entre organizaciones privadas y la sociedad en general para abordar desafíos cruciales relacionados con el acceso al agua potable.

...