Caso Marcelo Pecci: juez revisará principio de oportunidad de cerebro del crimen

La Fiscalía General de la Nación presentará ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena, el principio de oportunidad que logró negociar con Francisco Luis Correa Galeano, considerado como el ‘cerebro’ del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Cartagena.

El juez conocerá los pormenores del documento judicial y definirá si se ajusta al cumplimiento de la ley además de definir si los aportes que ha hecho hasta el momento y los que se comprometió a hacer Correa Galeano, ayudarán a seguir esclareciendo el crimen.

En la negociación con la Fiscalía se advierte que Correa Galeano tendrá un año de inmunidad penal por el delito de homicidio, pero tendrá que aportar más información que permita continuar esclareciendo el crimen de Pecci.

El procesado deberá seguir respondiendo en medio de la investigación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Específicamente deberá atestiguar contra el hombre que conducía el Jet Ski desde el que fue asesinado el fiscal paraguayo.

Se trata del ciudadano de origen venezolano Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza.

Cabe recordar que, en una audiencia que se realizó a finales del pasado mes de abril y en la que se encontraban varios familiares del fiscal Pecci, entre ellos su viuda, Claudia Aguilera, Correa Galeano pidió perdón por haberle arrebatado la vida al jurista paraguayo.

“De corazón primeramente pido perdón a Dios, familia del doctor Pecci, a su señor padre, su señora madre, sus hermanos, a la señora Claudia Aguilera y a su hijo al que le quitamos el derecho de tener un papá (…)”.

Dijo también que se siente “muy arrepentido ante Dios y ante la sociedad colombiana, la ciudad de Cartagena, al país del Paraguay, al Ministerio Público de ese país pido perdón, no pensé que con esto íbamos a causar tanto daño, no medí las consecuencias, me arrepiento de corazón y ante Dios me comprometo a nunca más volver a delinquir ni a hacer un daño a cualquier persona de cualquier nacionalidad”.

Francisco Luis Correa Galeano además dijo que “a la familia del doctor Pecci, de corazón les pido perdón, mucho perdón, que me perdone mi familia, a mis amigos. No medí consecuencias en los actos que yo participé con los hermanos Andrés y Ramón y la señora Margareth”.