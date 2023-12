¿Cómo prepararse para ser padres? Pediatra explica

Entre lo primero que debería tener en cuenta una pareja que se prepara para ser padres es proyectarse y dimensionar lo que será esta nueva etapa, así lo explicó la pediatra Paola García en Salud y Algo Más.

Así mismo, resaltó la importancia de prepararse mental y físicamente, llevar una buena nutrición, hacer ejercicio y en el caso de la madre, tomar vitaminas; esto último acompañado de información por parte de expertos y en la medida de lo posible consumir pastillas prenatales y vitaminas que contentan al menos 400 microgramos de ácido fólico, medicamento que, según explicó la doctora García, puede ayudar a prevenir algunos defectos de nacimiento graves del cerebro y de la columna vertebral del bebé.

Por otro lado, señaló cómo los padres pueden elegir a un buen pediatra para que los acompañe durante el embarazo.

“Lo ideal es con quien se sientan cómodo, y agendar una visita prenatal, porque debe interesarnos conocer al doctor, tanto el papá como la mamá deben estar presentes en esa cita primaria con el doctor, los dos deben sentirse cómodos con esa persona”, mencionó.

En la misma línea añadió: “cuando la pareja decida las prioridades como padres, podrán elegir al pediatra que se adapte a lo que desean hacer. Además, es importante preguntar sobre los servicios que ofrecerá el doctor y tratar de responder a todas las dudas”.

¿Existe un manual para ser mamá?

“No hay un manual para ser mamá, pero yo sí creo que hay recursos que nos han dado para entrenarnos, no hay mamá ni papá perfecto, todos cometen errores, no se deben frustrar, pero sí pueden tomar cursos y recursos que ayudan a prepararse”, aseguró la pediatra.