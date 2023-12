ANT pidió a las autoridades y diferentes sectores proteger a reclamantes de tierras

En entrevista con W Radio, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, se pronunció ante la situación de inseguridad que viene afectando a los reclamantes de predios y que tienen a su favor fallos de restitución; en lo corrido del año ya van 8 asesinatos, el más reciente se registró hace un par de días dejando como víctima mortal a Diego Antonio Arrieta López.

Ante el asesinato de Arrieta López, el cual se registró en Tulapas, Antioquia, el directo Vega aseguró que es uno de los casos más lamentables teniendo en cuenta que llevaba más de 25 años en proceso antes de terminar fallando a favor de víctima

Dijo: “lo de Tulapas lleva más de 25 años. Ha sido un caso conocido por la Jurisdicción Especial para la paz, allí donde tuvo un nacimiento los grupos paramilitares, pero hay otras circunstancias. Quienes hoy tienen esas tierras, son algunas también agencias estatales o entidades territoriales, tienen esas tierras porque las explota o se benefician de ellas, es el caso de la Gobernación de Antioquia, es EPM; es el IDEA, el banco de segundo piso en Antioquia, son entidades públicas, las que son socias de la empresa que explota esas tierras”.

Frente a los nombres anteriormente nombrados, Vega fue enfático en asegurar que tanto empresas como entidades deben ir mucho más allá de solamente decir que no se oponen a la restitución de tierras teniendo en cuenta que en algún momento fueron socias o trabajaron con un fondo ganadero que ayudó al despojo de predios en Antioquia.

A propósito, Vega señaló: “no basta con que esas entidades digan que no son opositores a la restitución de tierras, ellos tienen un socio que es el Fondo Ganadero de Córdoba que está en liquidación que es el que despojo todas esas tierras; son socios de ellos. Y aquí está sucediendo una cosa muy complicada, han asesinado personas, el último es el del viernes pasado; entonces no basta con que estas entidades digan que no somos opositores a la restitución”.

Así mismo la ANT aseguró que todos deben responder por lo que está ocurriendo en la región y más cuando hay de por medio asesinatos de reclamantes de tierras, sin dejar de lado que se debe hacer un acompañamiento riguroso por parte de las autoridades, en especial la Policía, a los reclamantes y beneficiarios de tierras, teniendo en cuenta que ellos solo tienen como protección la que les brinda el Estado.