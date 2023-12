Boda fallida en Chinú, Córdoba: mujer se negó a casarse y expuso las razones

Diciembre es uno de los meses esperados del año, no solo por fechas como las ‘Velitas’, Navidad y año nuevo, sino también porque es la época en que más se logran materializar compromisos como matrimonios y otros.

En ese sentido, un video se ha hecho viral en los últimos días, luego de que una mujer se negara a casarse con un hombre en el municipio de Chinú, Córdoba.

Entre las razones para decir “no”, la mujer manifestó que “hubo un inconveniente precisamente hoy. Santiago me mintió, me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado. ¿Cómo trató a mis hijos cuando llegué? Así no me caso, primero mis hijos”.

Ante la negativa, el novio no tuvo otra opción que retirar el anillo de la mano de la mujer.

Según fuentes del municipio de Chinú, zona indígena de Córdoba, el costo del lugar y todo lo dispuesto en el mismo para la boda, tuvo que ser asumido por los asistentes, bajo la figura de una ‘vaca’.

Vea apartes del video que circula en redes sociales.